Friday, 10 January 2025 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق: انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان خطوة مهمة للاستقرار

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد 9 - 1(كونا) -- أعرب العراق عن ترحيبه بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية اليوم الخميس وأشاد بخطوة انتخابه التي وصفها بالمهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان بعد شغور المنصب لأكثر من عامين.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها إنها تأمل بان تسهم قيادة الرئيس الجديد في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو مستقبل مشرق يسوده التقدم والازدهار.
وأكدت أن العراق حكومة وشعبا يقف دائما الى جانب لبنان في مواجهة التحديات وانه ملتزم بتعزيز العلاقات الاخوية والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وانتخب مجلس النواب اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية لينهي شغورا استحكم بموقع الرئاسة دام أكثر من عامين وترك آثاره السلبية على سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.
وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



MENAFN09012025000071011013ID1109075222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث