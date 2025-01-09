الأمم المتحدة: سوريا تواجه تحديات هائلة في مختلف المجالات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- أفادت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس في ختام زيارتها الأولى لسوريا إن البلد الذي انتقل الشهر الماضي إلى إدارة جديدة بعد سقوط نظام الأسد يواجه تحديات هائلة على صعد مختلفة "بسبب انعدام الأمن وتدمير البنية التحتية".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك اليوم الخميس بعد اطلاعه على عمل اللجنة من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الأممية "في جميع أنحاء البلاد يحتاج ما يقرب من 15 مليون شخص إلى دعم صحي إنساني وما زال ما يقرب من 13 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وأضاف أنه تم إعلامه كذلك بأن "الأعمال العدائية المستمرة في أجزاء من محافظة حلب وتؤدي لسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية وبالطبع تعطيل عمليات الإغاثة".
كما أشار إلى أن "العديد من المرافق الصحية والتغذوية في شمال غرب البلاد لا تزال مغلقة بعدما تضررت العديد منها بشدة بسبب القصف في الأشهر الأخيرة بينما نفد التمويل لدى البعض الآخر."
وفي المقابل أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون المساعدة "حسبما تسمح الظروف الأمنية واللوجستية".
ونوه بأنه بينما تواصل المنظمة الأممية وشركاؤها دعم الاستجابات الصحية بما في ذلك تسليم الأدوية ومستلزمات علاج الصدمات واللقاحات "لكن الصحة لا تزال تشكل تحديا كبيرا في جميع أنحاء سوريا". (النهاية)
ر س ر
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