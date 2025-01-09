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الأمم المتحدة: سوريا تواجه تحديات هائلة في مختلف المجالات

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- أفادت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس في ختام زيارتها الأولى لسوريا إن البلد الذي انتقل الشهر الماضي إلى إدارة جديدة بعد سقوط نظام الأسد يواجه تحديات هائلة على صعد مختلفة "بسبب انعدام الأمن وتدمير البنية التحتية".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك اليوم الخميس بعد اطلاعه على عمل اللجنة من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الأممية "في جميع أنحاء البلاد يحتاج ما يقرب من 15 مليون شخص إلى دعم صحي إنساني وما زال ما يقرب من 13 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وأضاف أنه تم إعلامه كذلك بأن "الأعمال العدائية المستمرة في أجزاء من محافظة حلب وتؤدي لسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية وبالطبع تعطيل عمليات الإغاثة".
كما أشار إلى أن "العديد من المرافق الصحية والتغذوية في شمال غرب البلاد لا تزال مغلقة بعدما تضررت العديد منها بشدة بسبب القصف في الأشهر الأخيرة بينما نفد التمويل لدى البعض الآخر."
وفي المقابل أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون المساعدة "حسبما تسمح الظروف الأمنية واللوجستية".
ونوه بأنه بينما تواصل المنظمة الأممية وشركاؤها دعم الاستجابات الصحية بما في ذلك تسليم الأدوية ومستلزمات علاج الصدمات واللقاحات "لكن الصحة لا تزال تشكل تحديا كبيرا في جميع أنحاء سوريا". (النهاية)

ر س ر



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