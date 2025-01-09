موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - البرلمان
اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وسط ترحيب عربي وإقليمي وعالمي بالخطوة التي جاءت لتنهي شغورا في المنصب دام أكثر من عامين.
باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
يبلغ نظيره اللبناني المنتخب جوزيف عون في اتصال هاتفي بينهما بأنه سيزور لبنان "قريبا جدا" ويؤكد دعمه للجيش اللبناني.
عمان - سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري يسلم تبرع الكويت السنوي لوكالة الأونروا بقيمة ملياري دولار لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
واشنطن - الأمم المتحدة تقول إن سوريا تواجه تحديات هائلة على شتى الصعد بسبب انعدام الأمن وتدمير البنى التحتية في البلد الذي انتقل منذ شهر إلى إدارة جديدة عقب الإطاحة بنظام الأسد.
واشنطن - الولايات المتحدة تودع الرئيس الأسبق جيمي كارتر في جنازة رسمية حضرها 5 رؤساء أمريكيين.
واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يقر مشروعا بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أوامر بالقبض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
برلين - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالب الدول الغربية بنشر قوات في أوكرانيا "لإرغام روسيا على السلام". (النهاية) ه س ص
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