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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - البرلمان اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وسط ترحيب عربي وإقليمي وعالمي بالخطوة التي جاءت لتنهي شغورا في المنصب دام أكثر من عامين.
باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبلغ نظيره اللبناني المنتخب جوزيف عون في اتصال هاتفي بينهما بأنه سيزور لبنان "قريبا جدا" ويؤكد دعمه للجيش اللبناني.
عمان - سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري يسلم تبرع الكويت السنوي لوكالة الأونروا بقيمة ملياري دولار لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

واشنطن - الأمم المتحدة تقول إن سوريا تواجه تحديات هائلة على شتى الصعد بسبب انعدام الأمن وتدمير البنى التحتية في البلد الذي انتقل منذ شهر إلى إدارة جديدة عقب الإطاحة بنظام الأسد.

واشنطن - الولايات المتحدة تودع الرئيس الأسبق جيمي كارتر في جنازة رسمية حضرها 5 رؤساء أمريكيين.

واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يقر مشروعا بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أوامر بالقبض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

برلين - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالب الدول الغربية بنشر قوات في أوكرانيا "لإرغام روسيا على السلام". (النهاية) ه س ص

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