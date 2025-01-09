تراجع النفط وبرنت يسجل 75.88 دولارا للبرميل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬أمس،‭ ‬الخميس،‭ ‬لتواصل‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬بدأتها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق،‭ ‬وسط‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬شهدته‭ ‬مخزونات‭ ‬الوقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬تقلص‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬أوبك‮»‬‭ ‬وروسيا‭ ‬حدت‭ ‬من‭ ‬الانخفاض‭.‬‮

‬

وهبطت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬28‭ ‬سنتًا،‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬4‭ ‬بالمئة،‭ ‬إلى‭ ‬75‭.‬88‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭. ‬وانخفضت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس،‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي،‭ ‬30‭ ‬سنتًا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬4‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬73‭.‬02‭ ‬دولارا‭. ‬وخسر‭ ‬الخامان‭ ‬القياسيان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬بالمئة‭ ‬أمس،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار،‭ ‬وزيادة‭ ‬بأكبر‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬مخزونات‭ ‬الوقود‭ ‬الأمريكية‭.‬‮

‬

وذكرت‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مخزونات‭ ‬البنزين‭ ‬زادت‭ ‬6‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬237‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬برميل،‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬مخزونات‭ ‬نواتج‭ ‬التقطير‭ ‬6‭.‬1‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬128‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬برميل،‭ ‬مقابل‭ ‬توقعات‭ ‬بارتفاعها‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬برميل،‭ ‬لكن‭ ‬مخزونات‭ ‬الخام‭ ‬هبطت‭ ‬959‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬المحللين‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬184‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭.‬