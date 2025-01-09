تراجع النفط وبرنت يسجل 75.88 دولارا للبرميل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تراجعت أسعار النفط أمس، الخميس، لتواصل الخسائر التي بدأتها في اليوم السابق، وسط ارتفاع كبير شهدته مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أن المخاوف بشأن تقلص الإمدادات من جانب أعضاء «أوبك» وروسيا حدت من الانخفاض.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 75.88 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 30 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 73.02 دولارا. وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة أمس، الأربعاء، بضغط من ارتفاع الدولار، وزيادة بأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات البنزين زادت 6.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 237.7 مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 6.1 ملايين برميل في الأسبوع إلى 128.9 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 600 ألف برميل، لكن مخزونات الخام هبطت 959 ألف برميل في الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 184 ألف برميل.
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