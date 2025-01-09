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أسعار الذهب تتراجع إلى 2659.62 دولارا للأوقية

1/9/2025 11:32:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬أمس،‭ ‬الخميس،‭ ‬وسط‭ ‬جني‭ ‬أرباح،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصلت‭ ‬لأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬السابقة،‭ ‬ووسط‭ ‬ترقب‭ ‬لتقرير‭ ‬للوظائف‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬صدوره‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بحثًا‭ ‬عن‭ ‬مؤشرات‭ ‬حول‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬سيتبعه‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الاتحادي‭ (‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأمريكي‭) ‬بشأن‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬2025‭.‬

وهبط‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2659‭.‬62‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭ (‬الأونصة‭). ‬وصعدت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬0‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2678‭.‬30‭ ‬دولارا‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬استقرت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬عند‭ ‬30‭.‬12‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية،‭ ‬وتراجع‭ ‬البلاتين‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬952‭.‬95‭ ‬دولارا،‭ ‬وهبط‭ ‬البلاديوم‭ ‬0‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬926‭.‬50‭ ‬دولارا‭.‬

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