أسعار الذهب تتراجع إلى 2659.62 دولارا للأوقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تراجعت أسعار الذهب أمس، الخميس، وسط جني أرباح، بعد أن وصلت لأعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة، ووسط ترقب لتقرير للوظائف الأمريكية من المقرر صدوره اليوم الجمعة بحثًا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في 2025.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 2659.62 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 2678.30 دولارا.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.12 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 952.95 دولارا، وهبط البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 926.50 دولارا.
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