الدولار يصعد مدعوما بزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
صعد الدولار أمس، الخميس، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 109.11 نقطة، وهو أدنى قليلاً من أعلى مستوى في عامين، الذي لامسه الأسبوع الماضي.
وانخفض اليورو إلى 1.030475 دولار ليقترب من أدنى مستوى له في عامين، والذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك وسط قلق المستثمرين من أن العملة الموحدة قد تعادل مستوى الدولار خلال العام الحالي بسبب الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمئة إلى 1.2303 دولار، وهو أضعف مستوى منذ أبريل الماضي، وذلك رغم وصول عائدات السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وارتفع الين الياباني قليلاً إلى 158.10 مقابل الدولار، بعد أن اقترب من أدنى مستوى في ستة أشهر عند 158.55 أمس الأربعاء.
MENAFN09012025000055011008ID1109075191
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.