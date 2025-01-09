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الدولار يصعد مدعوما بزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية

1/9/2025 11:32:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

صعد‭ ‬الدولار‭ ‬أمس،‭ ‬الخميس،‭ ‬مدعومًا‭ ‬بارتفاع‭ ‬عائدات‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭. ‬ووصل‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار،‭ ‬الذي‭ ‬يقيس‭ ‬أداء‭ ‬العملة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬عملات‭ ‬رئيسية،‭ ‬إلى‭ ‬109‭.‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬عامين،‭ ‬الذي‭ ‬لامسه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وانخفض‭ ‬اليورو‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬030475‭ ‬دولار‭ ‬ليقترب‭ ‬من‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عامين،‭ ‬والذي‭ ‬سجله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬قلق‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العملة‭ ‬الموحدة‭ ‬قد‭ ‬تعادل‭ ‬مستوى‭ ‬الدولار‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬الضبابية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرسوم‭ ‬الجمركية‭.‬

وتراجع‭ ‬الجنيه‭ ‬الإسترليني‭ ‬بنحو‭ ‬0‭.‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬2303‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬أضعف‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬وصول‭ ‬عائدات‭ ‬السندات‭ ‬الحكومية‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭.‬

وارتفع‭ ‬الين‭ ‬الياباني‭ ‬قليلاً‭ ‬إلى‭ ‬158‭.‬10‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬عند‭ ‬158‭.‬55‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

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