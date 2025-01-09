1.1 مليون دينار إجمالي تداولات ((البورصة))تداول أسهم 27 شركة وقطاع المال يستحوذ على تعاملات الأسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بلغت كمية الأسهم المتداولة في «بورصة البحرين» خلال هذا الأسبوع 3 ملايين و969 ألفا و156 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و178 ألفا و373 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 217 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 27 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 607 آلاف و766 دينارا بحرينيا أو ما نسبته 51.58 % من إجـمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونان و701 ألف و730 سهما، تم تنفيذها من خلال 93 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاتصالات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 220 ألفا و146 دينارا بحرينيا بنسبة 18.68 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 547 ألفا و764 سهما، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاء بنك السلام في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 384 ألفا و760 دينارا بحرينيا وبنسبة 32.65 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و912 ألفا و184 سهما، تم تنفيذها من خلال 58 صفقة.
وجاءت في المركز الثاني بييون بقيمة قدرها 204 آلاف و159 دينارا بحرينيا وبنسبة 17.33 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 413 ألفا و687 سهما، تم تنفيذها من خلال 38 صفقة.
وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فالجدول يوضح أداء المؤشرات لقطاعات البورصة والتغير ونسبة التغير مقارنة بأدائها الأسبوع الماضي.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 4 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 294 ألفا و593 دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 992 ألفا و289 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 54 صفقة.
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