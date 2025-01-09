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رئيس وزراء جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية يغادر البحرين

1/9/2025 11:32:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

غادر‭ ‬كيريل‭ ‬بجوف‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ (‬ساخا‭) ‬ياقوتيا‭ ‬الروسية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬جرى‭ ‬خلالها‭ ‬بحث‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ساخا‭ (‬ياقوتيا‭) ‬الروسية‭ ‬وسبل‭ ‬توطيدها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭. ‬

وكان‭ ‬في‭ ‬وداعه‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

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