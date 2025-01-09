رئيس وزراء جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية يغادر البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
غادر كيريل بجوف رئيس وزراء جمهورية (ساخا) ياقوتيا الروسية والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية جرى خلالها بحث مسارات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية وسبل توطيدها في كل المجالات.
وكان في وداعه بمطار البحرين الدولي عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وعدد من كبار المسؤولين.
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