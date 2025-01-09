الرئيس التنفيذي لمجموعة براكستون يحصل على تصنيف ((مميز))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة براكستون، أيمن يوسف العجمي، على تصنيف مميز من منصة فافيكون Favikon ، حيث تم تصنيفه شخصية أكثر تأثيرًا في البحرين في مجالي «التأمين والتقنيات التأمينية» و«التمويل والويب 3»، بالإضافة إلى تحقيقه إنجاز عالمي بارز باحتلاله المرتبة الـ40 ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في قطاع «التأمين والتقنيات التأمينية» على مستوى العالم، مما يعكس دوره الريادي في تعزيز الابتكار والتميز في هذا المجال.
ويُعد أيمن العجمي شخصية مؤثرة ورائدة في قطاع التأمين، حيث تصدّر التصنيفات في البحرين كالأكثر تأثيرًا في مجال «التأمين والتقنيات التأمينية». عالميًا، احتل المرتبة الـ40 في هذا القطاع، مما يعكس أثره الكبير في الصناعة، سواء من حيث تطوير الابتكارات الرقمية أو تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في التأمين. هذه الإنجازات تثبت دوره المحوري في تشكيل مستقبل التأمين محليًا وعالميًا.
وتتميز منصة فافيكون بقاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 10 ملايين من المبدعين والمؤثرين على منصات مثل إنستغرام، لينكدإن، يوتيوب، تيك توك، وإكس (تويتر). وتوفر المنصة أدوات تحليل قوية لإدارة وتتبع الحملات بسهولة، مما يجعلها مرجعًا موثوقًا في تقييم أداء الشخصيات المؤثرة. وجاء تصنيف السيد أيمن نتيجة المتابعة الدقيقة والمتواصلة من قبل فافيكون لأداء وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين ومنطقة الخليج.
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