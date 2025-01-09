الرئيس التنفيذي لمجموعة براكستون يحصل على تصنيف ((مميز))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حصل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬براكستون،‭ ‬أيمن‭ ‬يوسف‭ ‬العجمي،‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬فافيكون Favikon ‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصنيفه‭ ‬شخصية‭ ‬أكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬‮«‬التأمين‭ ‬والتقنيات‭ ‬التأمينية‮»‬‭ ‬و«التمويل‭ ‬والويب‭ ‬3‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭ ‬إنجاز‭ ‬عالمي‭ ‬بارز‭ ‬باحتلاله‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ40‭ ‬ضمن‭ ‬أكثر‭ ‬الشخصيات‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬‮«‬التأمين‭ ‬والتقنيات‭ ‬التأمينية‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬دوره‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ويُعد‭ ‬أيمن‭ ‬العجمي‭ ‬شخصية‭ ‬مؤثرة‭ ‬ورائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين،‭ ‬حيث‭ ‬تصدّر‭ ‬التصنيفات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كالأكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬التأمين‭ ‬والتقنيات‭ ‬التأمينية‮»‬‭. ‬عالميًا،‭ ‬احتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ40‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬أثره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تطوير‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرقمية‭ ‬أو‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬التأمين‭. ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تثبت‭ ‬دوره‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬التأمين‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا‭.‬

وتتميز‭ ‬منصة‭ ‬فافيكون‭ ‬بقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬ضخمة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬والمؤثرين‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬مثل‭ ‬إنستغرام،‭ ‬لينكدإن،‭ ‬يوتيوب،‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬وإكس‭ (‬تويتر‭). ‬وتوفر‭ ‬المنصة‭ ‬أدوات‭ ‬تحليل‭ ‬قوية‭ ‬لإدارة‭ ‬وتتبع‭ ‬الحملات‭ ‬بسهولة،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬مرجعًا‭ ‬موثوقًا‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة‭. ‬وجاء‭ ‬تصنيف‭ ‬السيد‭ ‬أيمن‭ ‬نتيجة‭ ‬المتابعة‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فافيكون‭ ‬لأداء‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭.‬