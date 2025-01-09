Friday, 10 January 2025 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس التنفيذي لمجموعة براكستون يحصل على تصنيف ((مميز))

1/9/2025 11:32:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حصل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬براكستون،‭ ‬أيمن‭ ‬يوسف‭ ‬العجمي،‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬فافيكون Favikon ‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصنيفه‭ ‬شخصية‭ ‬أكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬‮«‬التأمين‭ ‬والتقنيات‭ ‬التأمينية‮»‬‭ ‬و«التمويل‭ ‬والويب‭ ‬3‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭ ‬إنجاز‭ ‬عالمي‭ ‬بارز‭ ‬باحتلاله‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ40‭ ‬ضمن‭ ‬أكثر‭ ‬الشخصيات‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬‮«‬التأمين‭ ‬والتقنيات‭ ‬التأمينية‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬دوره‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ويُعد‭ ‬أيمن‭ ‬العجمي‭ ‬شخصية‭ ‬مؤثرة‭ ‬ورائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين،‭ ‬حيث‭ ‬تصدّر‭ ‬التصنيفات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كالأكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬التأمين‭ ‬والتقنيات‭ ‬التأمينية‮»‬‭. ‬عالميًا،‭ ‬احتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ40‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬أثره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تطوير‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرقمية‭ ‬أو‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬التأمين‭. ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تثبت‭ ‬دوره‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬التأمين‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا‭.‬

وتتميز‭ ‬منصة‭ ‬فافيكون‭ ‬بقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬ضخمة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬والمؤثرين‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬مثل‭ ‬إنستغرام،‭ ‬لينكدإن،‭ ‬يوتيوب،‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬وإكس‭ (‬تويتر‭). ‬وتوفر‭ ‬المنصة‭ ‬أدوات‭ ‬تحليل‭ ‬قوية‭ ‬لإدارة‭ ‬وتتبع‭ ‬الحملات‭ ‬بسهولة،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬مرجعًا‭ ‬موثوقًا‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة‭. ‬وجاء‭ ‬تصنيف‭ ‬السيد‭ ‬أيمن‭ ‬نتيجة‭ ‬المتابعة‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فافيكون‭ ‬لأداء‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭.‬

MENAFN09012025000055011008ID1109075185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث