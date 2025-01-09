Friday, 10 January 2025 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحداثة التي تشق دربها

1/9/2025 11:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) استخدام الحداثة المادية ونتائجها يعتمدان بصرامة على نوعية الحداثة العقلية المستعملة. نحن نلتقي مرة أخرى المسلمات المعرفية، إذ تدين في آن واحد المادية الاستلابية والهذيانات الفكرية للحداثة ((الرديئة)).
ما هي إذن المسلمات الناشطة دائما ضمن المجال الإغريقي - السامي؟ لقد آن الأوان لتجميعها من أجل أن نكمل تناولنا للحداثة، ومن أجل الاستعداد لتحليلنا للإسلام.
سوف تتركز دراستنا حول المثال الإسلامي تاركين للقارئ مهمة كشف التطابق أو التشابه مع المثال الغربي - المسيحي، ولنتذكر جيدا أنه من التعسف استبعاد الإسلام من العملية البطيئة لإنجاز الحداثة. نلاحظ التوترات والتأكيدات الأساسية التي أدى أخذها المستمر من قِبل الفلاسفة وعلماء اللاهوت اليهود والمسيحيين والمسلمين حتى يومنا هذا إلى تقوية الوعي في الإنسان بأنه فاعل، وأنه موهوب بذكاء يجعله ((خليفة الله على الأرض)) (القرآن)، وأنه يملك إرادة قادرة على أن تشق طريقها في درب للقران، ذلك أن شعوبا بأسرها قد بقيت حتى القرن السابع للميلاد دون أن تتأثر، أو أنها تأثرت قليلا بتيارات الفكر الإغريقي - اليهودي - المسيحي.
هذه الشعوب أخذت تهتدي بدورها إلى هذه ((الحداثة)) التي يمكن تعريفها بأنها إرادة إلغاء الإنسان القديم (الموصوف بالكافر = غير المخلص للعهد الأساسي، أي للميثاق في لغة القرآن) لمصلحة الإنسان الجديد أو المعتقد - المخلص ((المؤمن)). وهكذا فقد تم الاتفاق، بشكل مزدوج، على أن نتكلم عن الحداثة فيما يخص الدخول في التحالف القديم والجديد.
الديانات الثلاث لا تزال مستمرة في توجيه السلوك الأكثر دلالة للمؤمنين وسط حداثتنا اللاهبة (كل ذلك من خلال نظم التحديد للإيمان واللا إيمان).
يستخدم ((الإنسان الجديد)) التحالف/الميثاق تصورا يتعذر دحضه من وجهة نظر سوسيولوجية، وهو مفهوم ((التراث الحي)) La Tradition Vivante، وذلك من أجل أن يؤكد استمرارية وجوده في وجه الحداثة المعاصرة (مثلا الإلحادية الماركسية - التيارات المؤيدة الإنسان المؤمن).
تأخذ هذه المناقشات أهميتها الفلسفية الجديدة فعلا في مقابل كل المناقشات السابقة حول الإيمان والعقل والدين والفلسفة.. إلخ. إن الجدة، أو إذا شئنا، الحداثة ((الجديدة)) ينبغي أن تلمس على مستويين:
1- مستوى تاريخي جماعي، حيث سبق أن حصلت ولا تزال تحصل حتى اليوم تغيرات ثورية ذات استلهام ماركسي/ لينيني.
2 - مستوى علمي، حيث نجد بعض الباحثين المتعمقين يعدلون، يوما بعد يوم، من معرفتنا للواقع.
إن احتكار تفسير نظام الأشياء، وتبرير السلوك الإنساني أو القرار فيما يخص الأعمال المفيدة من أجل خلاص الجماهير.. كل ذلك إن لم يكن قد انتزع كليا من يد الأديان، فإنها قد خوصمت فيه.
ومن أجل تقدير حجم رهان هذه المنافسة، فإنه من المهم أن نذكّر، باختصار، بالمبادئ المنظمة للميتافيزيقا الإغريقية - السامية، وسوف نرى فيما بعد كيف أن أزمة هذه المبادئ تجبرنا - اليوم - على أن نتكلم بشكل مختلف على ((أديان الكتاب)).
ضمن هذا الفضاء تسجل آثار كل التدخلات والتناقضات والتدميرات.. إلخ المثارة بسبب غلبة الحديث على القديم، الحيوي على التراثي، عدم الرضا على العادي، الآلهي على الإنساني. هنا بالضبط في الإسلام يحدث المرور من الفعل القرآني إلى الفعل الإسلامي، من اللغة الأسطورية أو الرمزية إلى اللغة الاصطلاحية، من الرغبة إلى التأسيس.
يكتب جورج بالانديير: ((كل مجتمع، أي مجتمع، يندر أن يفهمه الناس كما هو عليه في الحقيقة، أي كعملية مستمرة من التوالد أو كشكل من الأنظمة الحية التي تبنى باستمرار. على العكس من ذلك، يخيل للناس أن المجتمع هو نوع من النظام المعطى المرسخ والدائم، الذي انبنى مرة وإلى الأبد. إن جميع المؤسسات الموجودة تسهم في تغذية هذا الوهم في النظر إلى المجتمع. بالمقابل، فإن هذه المؤسسات تأخذ في اكتساب الصفة الإيجابية، بادية وكأنها مستقلة تماما عن الناس الذين كانوا قد خلقوها، ثم تأخذ (أي هذه المؤسسات: مؤسسات المجتمع) في فرض نفسها وكأنها لم تكن جوابا - ضمن أجوبة أخرى ممكنة - على المشاكل التي يفرزها أي وجود جماعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأيديولوجيات الدائمة التي تجمع ما بين الدولة المركزية (الخلافة الإسلامية - البابوية - الأباطرة والملوك المسيحيين) وبين الدين (السني - الأرثوذكسي - الكاثوليكي.. إلخ)، وذلك إلى جانب ثقافة مهيمنة ذات كتابة)).
نجد، اليوم، أن الإرادة المركزية للدولة + السيطرة العقائدية للثقافة المهيمنة تعملان بطريقة أكثر نمطية وحدة مما كان عليه الحال في الماضي، وذلك تحت شعار ((الوحدة الوطنية المقدسة)).
إننا نشهد في المجتمعات التي هي ((في طريق التطور))، كما في المجتمعات المتطورة، ظواهر متشابهة للتصرفات الأسطورية أو البالية. ففيما يخص الحالة الأولى، فإن الإخفاقات أو الانقطاعات الطويلة للعمل التمديني قد زادت في عمر الآليات العتيقة للوجود الاجتماعي. أما في الحالة الثانية، فقد حدث العكس، ذلك أن عملية التطور ذات التواصل المستمر العنيف قد أدت إلى ردود فعل، والرجعة إلى الثقافات واللغات الإقليمية، وأنواع السلوك الهائجة، وما هو فوق الطبيعي، وإلى طبيعة - نظام - أشياء، إلى الطبيعة - التحرر، إلى الطبيعة - الراحة، إلى الطبيعة - السعادة.. إلخ.
في كلتا الحالتين يتكرر حدوث الخلط ما بين عملية إلغاء الأسطورة / الرجعية والأسطورة، ضياع الشخصية / تحقيق الشخصية، وأيضا عملية الأدلجة المحررة (حركات التحرر الوطنية).
في المستوى الذي نركز فيه تحليلنا، فإن صيغة العصر الكلاسيكي تطغى على كل الفترات المعتادة للتاريخ الغربي. تشير صفة ((الكلاسيك)) إلى كل ما هو متوافق مع الشيء الذي اعتدنا أن نراه، أن نذوقه، أن نحسه، أن نفكر فيه وأن نفعله. هكذا الجديد، فإنه يعبر عن التصاقه بالصيغة الكلاسيكية، ومعارضته الحداثة التي تشق دربها.
1979*
* باحث أكاديمي ومؤرخ جزائري ((1928 - 2010))

MENAFN09012025000089011017ID1109075151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث