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أيها المتشاعرون

1/9/2025 11:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أظننا قد بلغنا الغاية من رحلتنا هذه القصيرة في برّ الحقيقة ومنتزهاتها وتحت أشعة الشمس شمس النقد المحرقة.
اطرحوا سويعة تلك الأقلام؟
واطرحوا سويعة تلك الصحائف؟
وتعالوا معي.
تعالوا معي. لنتمشى على بر الحقيقة وفي وادي الصراحة العميق وتحت أشعة الشمس المحرقة؟ التي لا يبقى هناك تحتها شيء من الصحائف الفارغة والأقلام العوجاء.
تعالوا معي؟
ها قد وصلنا إلى محل المذاكرة وعلى بساط البحث فلنتفاهم يا إخوتي لنتفاهم يا أعزائي المغرورين قبل أن يأتي يوم ناصع في عالم الأدب أنصع من هذا بكثير. تشع فيه شمس أكبر من هاته الشمس فنحاول، (وبالأحرى تحاولون) التفاهم فلا نستطيع. لنتفاهم.
الشعر جميل ومحبوب عند كل الأنفس الناطقة؟ أو الشعر قوة سحرية تدفع بالحياة إلى الأمام؟ والشعر فجر بثق من عالم الحقيقة فيضيء ظلام الحياة الدامس؟
والشعر يد خفية تمر على قلوب مكلومة فتنزع منها الآلام؟ قد تقولون هذا، أو تقوله ألسنة أحوالكم إن كنتم لا تقولونه.
(لأني أعرف أن ليس فيكم قوة الناطقية إلى هذا الحد). وأنا أسلّم معكم هذه المقدمات والنتائج المارّة ولكني أقول لكم: نعم الشعر جميل ولكن أين الشعر الذي تنظمونه أو تروونه؟ هل أتلمسه في تخميس (تَتِيهُ عَلَيْنَا مُذْ رُزِقْتَ مَلَاحَةً) إلخ.
أم تشطير:
إِذَا كَانَ لِي أَهْلَانِ أَهْلٌ تَرَحَّلُوا
أم في مشجر:
عَلَى جِيدِ هَذَا الظَّبْيِ فَلْيُنظَمِ الدُّرْ
أم في تخميس آخر مطلعه:
أَنيرِي مَكَانَ البَدْرِ إِنْ فُقِدَ البَدْرُ
أم في مدحة أنشدت للحسين في يوم عيد مطلعها:
سَلْ مَا لِسَلْمَى بِسُوقِ البَخْسِ تَشْرِينِي
أوّاه. كل هذه أيها المتشاعرون صديد فكري وقيوء طراشي
باللغة التي تفهمونها.
لو أنفق العمر أجمعه في مثلها لما وصل الناظم إلى الشعر.
الشعر جميل. أما أمثال هذا فلا. وإن كنتم تفهمون من كلمة لشعر أنها تعني أمثال هذه المقيئات فاعلموا أنكم على بعد 987000 كيلو متر من الشعر.
ما الشعر إلّا روح متمردة شيطانية عاتية تأبى أن تسكن أمثال هذه الخرائب البالية المتحطمة.
الشعر روح سامٍ يهبط من السماء فإن وجد في الأرض مستقرات وأكسية منَ الألفاظ تليق بعظمته وسموه، وإلّا عاد أدراجه طائرًا إلى حيث مقر الأملاك. أو مباءة الشياطين.
هكذا الشعر. ألا تخافون منه. وعهدي بكم تخافون المردة والبعابع والجان؟
الشعر قوة سحرية كما قلت لكم آنفًا، والسَّحَرَة لا تعجبهم المبالغات والأكاذيب لأنها ضعف، والسَّحَرَة دائمًا
جبابرة أقوياء.
والشعر فجر والفجر يبدد بأشعته الظلمات إذا أتى
والشعر يد تمسح القلوب الدامية! وما تسمونه أنتم شعرًا:
دماء وقيوء تحتاج إلى مسح من عالم الوجود.
أيها المتشاعرون!
أظننا قد بلغنا الغاية من رحلتنا هذه القصيرة في برّ الحقيقة ومنتزهاتها وتحت أشعة الشمس شمس النقد المحرقة.
فتعالوا معي لنرجع إلى حيث كنا ابتدأنا مسيرنا لأذكركم بكلمتي الأولى:
اطرحوا سويعة تلك الأقلام؟
واطرحوا سويعة تلك الصحائف؟
وأزيدكم كلمة أخرى وألتمس ألا تنسوها مدى كل حياتكم الشعرية وتذكروها كلما جئتم لتحملوا قلمًا وصحيفة (إن كان فيكم بقية رغبة بعد من حمل الأقلام والصحائف) وهي:
ليس الشعر ألفاظًا ومعاني فقط وإنما الشعر أمر آخر وراء الألفاظ والمعاني، وفوق الأفكار والتعابير.
والشعر يد تمسح القلوب الدامية! وما تسمونه أنتم شعرًا:
دماء وقيوء تحتاج إلى مسح من عالم الوجود.
أيها المتشاعرون!
أظننا قد بلغنا الغاية من رحلتنا هذه القصيرة في برّ الحقيقة ومنتزهاتها وتحت أشعة الشمس شمس النقد المحرقة.
فتعالوا معي لنرجع إلى حيث كنا ابتدأنا مسيرنا لأذكركم بكلمتي الأولى:
اطرحوا سويعة تلك الأقلام؟
واطرحوا سويعة تلك الصحائف؟
ليس الشعر ألفاظًا ومعاني فقط وإنما الشعر أمر آخر وراء الألفاظ والمعاني، وفوق الأفكار والتعابير.
1926*
*كاتب وشاعر سعودي ((1902-1980)).

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