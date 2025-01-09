حلول عاجلة تعيد صياغة الأخضر المتراجع

(MENAFN
- Al Watan)
بعد خروج المنتخب السعودي خالي الوفاض من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
((خليجي 26))، عقب أداء غير مقنع على الإطلاق ونتائج غير مرضية نهائيا، ومع اقتراب استئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي ظل موقف الأخضر غير المريح في التصفيات، يقف الوسط الرياضي
السعودي موقف الحزين على منتخب
بلاده، وسط مطالبات بتصحيح الأوضاع، واستغلال فترة الشهرين المتبقية على عودة التصفيات، والتي تحتاج إلى جهد مضاعف حتى يتمكن الصقور من التواجد في المونديال المقبل.
ويرى الوسط الرياضي السعودي أن هناك حلول متوفرة يجب العمل عليها من قبل الجهازين الإداري والفني للأخضر.
متابعة دقيقة
يعد متابعة اللاعبين السعوديين ومباريات الدوريات السعودية المختلفة من قبل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وجهازه الفني، وعدم الاكتفاء بمباريات معينة، أو دوري روشن فقط، من أبرز الخطوات التصحيحة التي يتوجب العمل عليها، فهناك لاعبين مميزين سواء في دوري روشن أو دوري الدرجة الأولى وحتى الثانية، لم يتم النظر لهم كليا، وظلت النظرة محصورة على لاعبين معينين وأندية معينة، بينما هناك نجوم في أندية أخرى لم يتم النظر لهم أو متابعتهم.
سلخ الجلد
من الأمور المهم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تبديل جلد الأخضر، وإقصاء اللاعبين الذين لم يعد بمقدورهم تقديم المزيد للمنتخب السعودي أو لم يظل لديهم الشغف في المشاركة مع المنتخب، واستبادلهم بلاعبين مازال لديهم الطموح والرغبة القوية في تقديم الأفضل، إذ أن تجديد الدماء مطلب مهم في عالم كرة القدم، خصوصًا بعد النكسات المتتالية.
أسماء مميزة
لا يخلو الدوري السعودي أو دوري الدرجة الأولى تحديدًا من وجود أسماء مميزة يمكنها أن تمثل الأخضر وأن تصنع الفارق، لكن الأهم عدم التركيز على لاعبي أندية بعينها، فهناك لاعبين في القادسية والشباب والأهلي والاتحاد، وحتى النصر والهلال أفضل بكثير من اللاعبين الحاليين، إضافة إلى أن الأندية الأخرى لا تخلو من الأسماء الجيدة وفي المراكز المختلفة، فهناك لاعب أو لاعبين مميزين في كل ناد في جميع الدرجات، ومن هنا يمكن بناء منتخب صلب وقوي.
محاسبة ومتابعة
الأخضر بحاجة ماسة لمتابعة إدارية من قبل الجهاز الإداري، ومناقشة المدرب في خياراته وطريقته الفنية، لذا فإن قوة الجهاز الإداري ستكون قوة للمنتخب، ويجب أن يتم الاستعانة بلاعبين دوليين سابقين يملكون الخبرة الكافية في المجال الإداري وهناك العديد من الأسماء التي يمكنها قيادة الجهاز الإداري بنجاح.
لجنة فنية
من القرارات التي يجب أن تصاحب مسألة تطوير الأخضر هو تشكيل لجنة فنية، تتكون من عدد من المدربين الوطنيين، يكون دورها تقديم الاستشارة وكشف أخطاء المدرب ومناقشته في قراراته، شريطة أن تكون اللجنة من المدربين الطموحين، وألا يكون هناك عودة للأرشيف السابق، يفضل أن يكون الثلاثي خالد العطوي وصالح المحمدي وسعد الشهري من ضمن الأسماء التي تضمهم اللجنةـ حسب رأي النقاد والمحللين.
حلول عاجلة لإعادة الأخضر
-سلخ جلد المنتخب وإبعاد بعض اللاعبين
-استدعاء عدد من اللاعبين المميزين
-عدم التركيز على لاعبي روشن وبعض الأندية
-تشكيل لجنة فنية جديدة لمناقشة المدرب
-قيام الجهاز الإداري بدوره في متابعة اللاعبين والمدرب
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