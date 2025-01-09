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حلول عاجلة تعيد صياغة الأخضر المتراجع

1/9/2025 11:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد خروج المنتخب السعودي خالي الوفاض من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ((خليجي 26))، عقب أداء غير مقنع على الإطلاق ونتائج غير مرضية نهائيا، ومع اقتراب استئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي ظل موقف الأخضر غير المريح في التصفيات، يقف الوسط الرياضي السعودي موقف الحزين على منتخب بلاده، وسط مطالبات بتصحيح الأوضاع، واستغلال فترة الشهرين المتبقية على عودة التصفيات، والتي تحتاج إلى جهد مضاعف حتى يتمكن الصقور من التواجد في المونديال المقبل.
ويرى الوسط الرياضي السعودي أن هناك حلول متوفرة يجب العمل عليها من قبل الجهازين الإداري والفني للأخضر.
متابعة دقيقة
يعد متابعة اللاعبين السعوديين ومباريات الدوريات السعودية المختلفة من قبل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وجهازه الفني، وعدم الاكتفاء بمباريات معينة، أو دوري روشن فقط، من أبرز الخطوات التصحيحة التي يتوجب العمل عليها، فهناك لاعبين مميزين سواء في دوري روشن أو دوري الدرجة الأولى وحتى الثانية، لم يتم النظر لهم كليا، وظلت النظرة محصورة على لاعبين معينين وأندية معينة، بينما هناك نجوم في أندية أخرى لم يتم النظر لهم أو متابعتهم.
سلخ الجلد
من الأمور المهم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تبديل جلد الأخضر، وإقصاء اللاعبين الذين لم يعد بمقدورهم تقديم المزيد للمنتخب السعودي أو لم يظل لديهم الشغف في المشاركة مع المنتخب، واستبادلهم بلاعبين مازال لديهم الطموح والرغبة القوية في تقديم الأفضل، إذ أن تجديد الدماء مطلب مهم في عالم كرة القدم، خصوصًا بعد النكسات المتتالية.
أسماء مميزة
لا يخلو الدوري السعودي أو دوري الدرجة الأولى تحديدًا من وجود أسماء مميزة يمكنها أن تمثل الأخضر وأن تصنع الفارق، لكن الأهم عدم التركيز على لاعبي أندية بعينها، فهناك لاعبين في القادسية والشباب والأهلي والاتحاد، وحتى النصر والهلال أفضل بكثير من اللاعبين الحاليين، إضافة إلى أن الأندية الأخرى لا تخلو من الأسماء الجيدة وفي المراكز المختلفة، فهناك لاعب أو لاعبين مميزين في كل ناد في جميع الدرجات، ومن هنا يمكن بناء منتخب صلب وقوي.
محاسبة ومتابعة
الأخضر بحاجة ماسة لمتابعة إدارية من قبل الجهاز الإداري، ومناقشة المدرب في خياراته وطريقته الفنية، لذا فإن قوة الجهاز الإداري ستكون قوة للمنتخب، ويجب أن يتم الاستعانة بلاعبين دوليين سابقين يملكون الخبرة الكافية في المجال الإداري وهناك العديد من الأسماء التي يمكنها قيادة الجهاز الإداري بنجاح.
لجنة فنية
من القرارات التي يجب أن تصاحب مسألة تطوير الأخضر هو تشكيل لجنة فنية، تتكون من عدد من المدربين الوطنيين، يكون دورها تقديم الاستشارة وكشف أخطاء المدرب ومناقشته في قراراته، شريطة أن تكون اللجنة من المدربين الطموحين، وألا يكون هناك عودة للأرشيف السابق، يفضل أن يكون الثلاثي خالد العطوي وصالح المحمدي وسعد الشهري من ضمن الأسماء التي تضمهم اللجنةـ حسب رأي النقاد والمحللين.
حلول عاجلة لإعادة الأخضر
-سلخ جلد المنتخب وإبعاد بعض اللاعبين
-استدعاء عدد من اللاعبين المميزين
-عدم التركيز على لاعبي روشن وبعض الأندية
-تشكيل لجنة فنية جديدة لمناقشة المدرب
-قيام الجهاز الإداري بدوره في متابعة اللاعبين والمدرب

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