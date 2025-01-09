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قطر تدرس إمكان تمويل زيادات أجور القطاع العام في سوريا

1/9/2025 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة،‭ ‬باريس‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬تدرس‭ ‬قطر‭ ‬خططا‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬لتوفير‭ ‬أموال‭ ‬لزيادة‭ ‬أجور‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬إطاحة‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬بسبب‭ ‬حساسية‭ ‬المحادثات‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المناقشات‭ ‬جارية‭ ‬لكن‭ ‬الاتفاق‭ ‬لم‭ ‬يبرم‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬تنسق‭ ‬مع‭ ‬الحلفاء‭ ‬والشركاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬ثاني‭ ‬دولة‭ ‬بعد‭ ‬تركيا‭ ‬أعادت‭ ‬فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬الأسد‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬أطلقته‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬بقيادة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وسيطرت‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬رئيسية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬دمشق‭ ‬فجر‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وأغلقت‭ ‬الدوحة‭ ‬بعثتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬واستدعت‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬حركة‭ ‬احتجاجية‭ ‬ضد‭ ‬الأسد‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬دامٍ‭ ‬بعدما‭ ‬واجهتها‭ ‬السلطات‭ ‬بالقمع‭. ‬

على‭ ‬عكس‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى،‭ ‬لم‭ ‬تستأنف‭ ‬قطر‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬الحاضنة‭ ‬العربية‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023‭. ‬

وأصبح‭ ‬إمكان‭ ‬توفير‭ ‬تمويل‭ ‬أجنبي‭ ‬لرفع‭ ‬أجور‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ممكنا‭ ‬بفضل‭ ‬الرفع‭ ‬المؤقت‭ ‬لبعض‭ ‬القيود‭ ‬والعقوبات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬إعفاء‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬بعد‭ ‬إطاحة‭ ‬الأسد‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إنها‭ ‬أصدرت‭ ‬ترخيصا‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬لتوسيع‭ ‬الأنشطة‭ ‬والمعاملات‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تواصل‭ ‬واشنطن‭ ‬مراقبة‭ ‬التطورات‭. ‬وأعلنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬لنقل‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬سفينتين‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وقطر‭ ‬ستصلان‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬لرفع‭ ‬معدل‭ ‬التغذية،‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬واشنطن‭ ‬تخفيف‭ ‬بعض‭ ‬العقوبات‭. ‬

وزار‭ ‬وفد‭ ‬سوري‭ ‬يضم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬أسعد‭ ‬الشيباني،‭ ‬الدوحة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬والتقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لقطر‭ ‬منذ‭ ‬إطاحة‭ ‬الأسد‭. ‬وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬انتقد‭ ‬الشيباني‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬سوريا‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬حاجز‭ ‬ومانع‭ ‬من‭ ‬الانتعاش‭ ‬السريع‮»‬‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬سيبلغون‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬جون‭ ‬باس‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بأن‭ ‬سوريا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬لتحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬باس‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرات‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬تشن‭ ‬هجوما‭ ‬عسكريا‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تلب‭ ‬مطالبها‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬توجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬روما‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬الأوروبيين‭ ‬بشأن‭ ‬جلب‭ ‬الاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التوترات‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يرجح‭ ‬أنها‭ ‬جولته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منصبه‭.
‬وكان‭ ‬بلينكن‭ ‬أكد‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬الأوروبيين‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬سوريا‭ ‬سلمية‭ ‬ومستقرة،‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬إطاحة‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭.‬

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