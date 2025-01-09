37 قتيلا في معارك بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

دمشق‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قتل‭ ‬37‭ ‬شخصا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬استخدم‭ ‬فيها‭ ‬الطيران‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬والفصائل‭ ‬السورية‭ ‬الموالية‭ ‬لتركيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

ومنذ‭ ‬سقوط‭ ‬حكم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬تتواصل‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬منبج‭... ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ (‬التي‭ ‬يعتبر‭ ‬الأكراد‭ ‬عمودها‭ ‬الفقري‭)‬،‭ ‬والجيش‭ ‬الوطني‭ ‬السوري‭ (‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬تركيا‭)‬،‭ ‬بتغطية‭ ‬جوية‭ ‬تركية‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬‮«‬37‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‮»‬،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬لتركيا‭. ‬

وأحصى‭ ‬المرصد‭ ‬مقتل‭ ‬26‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لتركيا،‭ ‬و6‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬و5‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬غير‭ ‬نهائية‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬بأن‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬دارت‭ ‬و«استخدمت‭ ‬الفصائل‭ ‬فيها‭ ‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬بغطاء‭ ‬جوي‭ ‬تركي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وحيوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأشار‭ ‬المرصد‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الفصائل‭ ‬عقب‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬تمشيط‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ (‬في‭ ‬المنطقة‭) ...

‬بمساندة‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‮»‬‭. ‬

وتعتبر‭ ‬أنقرة‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬امتدادا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬ويخوض‭ ‬تمردا‭ ‬ضدها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬وتسعى‭ ‬تركيا،‭ ‬وفق‭ ‬محللين،‭ ‬لجعل‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬ضعيف‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬إن‭ ‬322‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬اجمالية‭ ‬للمعارك‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬منبج‭ ‬منذ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

وأكد‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬الادارة‭ ‬الجديدة‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬لحوار‭ ‬بناء‭ ‬بين‭ ‬السوريين‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬التدخل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬

وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬شنّ‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وفصائل‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬هجوما‭ ‬مباغتا‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬معقلها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬أتاح‭ ‬لها‭ ‬إطاحة‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬شنّت‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬هجوما‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الكردية،‭ ‬انتزعت‭ ‬خلاله‭ ‬منطقة‭ ‬تل‭ ‬رفعت‭ ‬ومدينة‭ ‬منبج‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭)‬،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات‭. ‬تخضع‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬منها‭. ‬

وبين‭ ‬العامين‭ ‬2016‭ ‬و2019،‭ ‬نفّذت‭ ‬تركيا‭ ‬ثلاث‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬ونجحت‭ ‬بفرض‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬منطقتين‭ ‬حدوديتين‭ ‬واسعتين‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭. ‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن،‭ ‬التقى‭ ‬قائد‭ ‬الادارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬ديسمبر،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬منذ‭ ‬إطاحة‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭. ‬