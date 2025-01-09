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كونسيساو لمتابعة بدايته النارية

1/9/2025 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

روما‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬سيرجيو‭ ‬كونسيساو‭ ‬سوى‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬حتى‭ ‬منح‭ ‬ميلان‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬لكنه‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬تحد‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬بإعادة‭ ‬روسونيري‭ ‬الى‭ ‬قلب‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬كالياري‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يستمر‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬أشده‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بين‭ ‬نابولي‭ ‬وأتالانتا‭ ‬وانتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭.‬

واستهل‭ ‬كونسيساو‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬بقوة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاده‭ ‬الى‭ ‬ريمونتادا‭ ‬رائعة‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الجار‭ ‬انتر‭ (‬3-2‭) ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

ومع‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬جدا‭ ‬حسم‭ ‬صوابية‭ ‬خيارات‭ ‬كونسيساو‭ ‬أو‭ ‬مدى‭ ‬احداثه‭ ‬لتغيير‭ ‬فني‭ ‬حقيقي،‭ ‬لكنّ‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬اظهر‭ ‬أنّ‭ ‬طريقته‭ ‬قد‭ ‬تجد‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬النجاح‭.‬

ولم‭ ‬يبادر‭ ‬كونسيساو‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬1998‭ ‬و2004‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬لاتسيو‭ ‬وبارما‭ ‬وانتر،‭ ‬الى‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬فريقه،‭ ‬حيث‭ ‬أشرك‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬سلفه‭.‬

وستكون‭ ‬التركيبة‭ ‬الجديدة‭ ‬لميلان‭ ‬قيد‭ ‬الاختبار‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬كالياري‭ ‬المتعثر‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬فرصة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مثالية‭ ‬لكونسيساو‭ ‬لمنح‭ ‬نفسه‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

معركة‭ ‬الصدارة‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يدور‭ ‬صراع‭ ‬شديد‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬نابولي‭ ‬الى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بفارق‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬اقله‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬الاحد‭. ‬لكنّ‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬يدرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬مطارده‭ ‬أتالانتا‭ ‬يتربص‭ ‬به‭ ‬وسيكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬أودينيزي‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬نابولي‭. ‬ويتخلف‭ ‬أتالانتا‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ (‬41‭ ‬مقابل‭ ‬44‭) ‬ولديه‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭.‬

ويعود‭ ‬انتر‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بعد‭ ‬خيبة‭ ‬خسارة‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬بعد‭ ‬تقدمه‭ ‬2‭-‬0‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ميلان‭ ‬ويحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬3-2،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عنه‭.‬

وتُشكل‭ ‬مواجهة‭ ‬فينيتسيا‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬الفرصة‭ ‬المثالية‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭.‬

ويفتتح‭ ‬لاتسيو‭ ‬رابع‭ ‬الترتيب‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمواجهة‭ ‬كومو‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

ويخوض‭ ‬يوفنتوس‭ ‬دربي‭ ‬المدينة‭ ‬بمواجهة‭ ‬تورينو‭ ‬طامحا‭ ‬لاستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر،‭ ‬ووقف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

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