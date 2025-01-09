مواجهة نارية بين دورتموند وليفركوزن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برلين – (أ ف ب): تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران من جديد بعد ثلاثة أسابيع من التوقف الشتوي بمواجهة نارية بين بوروسيا دورتموند وضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب مساء اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة التي تشهد حلول المتصدر بايرن ميونيخ ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ غدا السبت.
ولا يُعاني مدرب ليفركوزن شابي ألونسو من غيابات مؤثرة في صفوف فريقه الذي يحتلّ المركز الثاني برصيد 32 نقطة ويبتعد بفارق أربع نقاط عن الصدارة، وسيحاول العودة بالنقاط الثلاث لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة مؤقتا وتضييق الخناق على بطل ألمانيا 33 مرة.
لكن مهمة المُتوّج بثلاثية تاريخية (الدوري والكأس والسوبر الألمانية) العام الماضي لن تكون سهلة أمام دورتموند سادس الترتيب برصيد 25 نقطة، على اعتبار أن الأخير عاد إلى السكة الصحيحة في مباراته الأخيرة بالدوري بفوزه على مضيفه فولفسبورغ 3-1 بعد ثلاثة تعادلات تواليا، ليصل بذلك إلى خمس مباريات تواليا من دون خسارة في المسابقة.
وتاريخيا، لم يخسر الفريق الأصفر والأسود في أول مباراة له بالدوري في العام الجديد بعد التوقف الشتوي منذ عام 2005، محققا 15 فوزا وتعادلا واحدا، كما أنه لم يخسر على أرضه في مباراة تُقام مساء اليوم الجمعة منذ 21 عاما (39 مباراة).
وقال نوري شاهين «سنواجه فريقا جيدا للغاية ويتمتع بعقلية استثنائية. ستكون هذه المباراة بمثابة تحدّ كبير. أتطلع لمواجهة فريق يتمتع بقدر كبير من السيطرة في مبارياته. نريد فرض سيطرتنا أيضا. أنا متحمس».
بدوره، يدخل بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 36 نقطة العام الجديد، واضعا نصب عينيه استعادة لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي الذي خرج منه خالي الوفاض.
بايرن ضيف مونشنغلادباخ
ويحلّ ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ ثامن الترتيب برصيد 24 نقطة مساء غد السبت، في مواجهة قد تشهد غياب جناحه الموهوب جمال موسيالا الذي يعاني «من عدوى الإنفلونزا» وفقا لبيان أصدره النادي البافاري الخميس.
ويأمل أصحاب الأرض بانتزاع نقطة من المتصدر قد تفيدهم في إطار سعيهم لإنهاء ترتيب الدوري في الموسم الحالي في النصف الأعلى منه، بعدما فشلوا في ذلك في المواسم الأربعة الأخيرة بحلولهم في المركز العاشر مرتين ومرة في المركز الحادي عشر ومثلها في المركز الرابع عشر.
وقال النمسوي كيفن شتوغر متوسط ميدان مونشنغلادباخ «بايرن هو أفضل فريق في الدوري الألماني. لكن أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا بشكل عام في مواجهة المنافسين الأقوياء هذا الموسم. سيطرنا على العديد من المباريات في بوروسيا بارك على وجه الخصوص ولعبنا بثقة في كثير من الأحيان».
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