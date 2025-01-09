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مواجهة نارية بين دورتموند وليفركوزن

1/9/2025 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعود‭ ‬عجلة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬الدوران‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬الشتوي‭ ‬بمواجهة‭ ‬نارية‭ ‬بين‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬وضيفه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حلول‭ ‬المتصدر‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

ولا‭ ‬يُعاني‭ ‬مدرب‭ ‬ليفركوزن‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬الذي‭ ‬يحتلّ‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬ويبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة،‭ ‬وسيحاول‭ ‬العودة‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬مؤقتا‭ ‬وتضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬33‭ ‬مرة‭.‬

لكن‭ ‬مهمة‭ ‬المُتوّج‭ ‬بثلاثية‭ ‬تاريخية‭ (‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬والسوبر‭ ‬الألمانية‭) ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭ ‬سادس‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬السكة‭ ‬الصحيحة‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬تواليا،‭ ‬ليصل‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬تواليا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وتاريخيا،‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬الفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬والأسود‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بالدوري‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬الشتوي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬محققا‭ ‬15‭ ‬فوزا‭ ‬وتعادلا‭ ‬واحدا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تُقام‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬عاما‭ (‬39‭ ‬مباراة‭).‬

وقال‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬‮«‬سنواجه‭ ‬فريقا‭ ‬جيدا‭ ‬للغاية‭ ‬ويتمتع‭ ‬بعقلية‭ ‬استثنائية‭. ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بمثابة‭ ‬تحدّ‭ ‬كبير‭. ‬أتطلع‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬يتمتع‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭. ‬نريد‭ ‬فرض‭ ‬سيطرتنا‭ ‬أيضا‭. ‬أنا‭ ‬متحمس‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬يدخل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬واضعا‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬استعادة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬خزائنه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬منه‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬


بايرن‭ ‬ضيف‭ ‬مونشنغلادباخ

ويحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬ثامن‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬غياب‭ ‬جناحه‭ ‬الموهوب‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬‮«‬من‭ ‬عدوى‭ ‬الإنفلونزا‮»‬‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬أصدره‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬الخميس‭.‬

ويأمل‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بانتزاع‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬المتصدر‭ ‬قد‭ ‬تفيدهم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيهم‭ ‬لإنهاء‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأعلى‭ ‬منه،‭ ‬بعدما‭ ‬فشلوا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بحلولهم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬مرتين‭ ‬ومرة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬ومثلها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

وقال‭ ‬النمسوي‭ ‬كيفن‭ ‬شتوغر‭ ‬متوسط‭ ‬ميدان‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬‮«‬بايرن‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭. ‬لكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬قدمنا‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المنافسين‭ ‬الأقوياء‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬سيطرنا‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬بوروسيا‭ ‬بارك‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬ولعبنا‭ ‬بثقة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‮»‬‭.‬


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