فرنسا تهنئ بانتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان

فرنسا تهنئ بانتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان
التاريخ
1/9/2025 3:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية يمثل صفحة جديدة للبنان .
وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، هنأت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس اللبناني المنتخب معربة عن أملها في تشكيل حكومة قوية مؤكدة دعمها للبنان في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار .
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