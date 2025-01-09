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فرنسا تهنئ بانتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان

1/9/2025 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية يمثل صفحة جديدة للبنان .
وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، هنأت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس اللبناني المنتخب معربة عن أملها في تشكيل حكومة قوية مؤكدة دعمها للبنان في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار .








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