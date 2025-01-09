صحة عجلون تناقش التحديات التي تواجه فنيي المختبرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقش اجتماع مديرية صحة محافظة عجلون، الذي عُقد اليوم الخميس، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه فنيي المختبرات في المراكز الصحية بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الربعي الأول الخاص بهم لعام 2025.



وأشاد مدير صحة عجلون، الدكتور عاكف السليحات، بالجهود المبذولة من قِبل فنيي المختبرات في تقديم خدمات مخبرية عالية الجودة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات ضبط الجودة وقواعد السلامة العامة.



من جهتها، أكدت مشرفة المختبرات، إسلام الصمادي ضرورة التواصل المستمر مع الكوادر الصحية، ومتابعة همومهم ومشاكلهم، بالإضافة إلى مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير الإشراف ومراكز الاعتماد.



وتضمن الاجتماع أيضًا ورشة عمل مصغرة تناولت مرض الكوليرا، حيث تم استعراض أعراضه وسبل الوقاية وكيفية إجراء الفحص اللازم.