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إعلام إسرائيلي: اعتراض مسيرتين أطلقتا من اليمن

1/9/2025 3:14:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو اعترض مسيرتين أطلقتا من اليمن.

وكانت قد قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الترجيحات تفيد بأن المسيرة التي تسببت بتفعيل صفارات الإنذار في منطقة غرب النقب مصدرها اليمن.

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