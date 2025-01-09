إعلام إسرائيلي: اعتراض مسيرتين أطلقتا من اليمن

إعلام إسرائيلي: اعتراض مسيرتين أطلقتا من اليمن
التاريخ
1/9/2025 3:14:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو اعترض مسيرتين أطلقتا من اليمن.
وكانت قد قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الترجيحات تفيد بأن المسيرة التي تسببت بتفعيل صفارات الإنذار في منطقة غرب النقب مصدرها اليمن.
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