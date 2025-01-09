الدرك ينفّذ 33 ألف واجب حماية وتأمين وإنقاذ في العام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حظيت قوّات الدرك، بدعم جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ حرص جلالته على رفدها بأحدث التجهيزات لتمكينها من تنفيذ الواجبات الأمنيّة والإنسانية المختلفة الهادفة إلى الحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات، بالتعاون والتنسيق مع باقي تشكيلات مديرية الأمن العام.



وأولت مديرية الأمن العام، اهتماماً كبيراً لتعزيز مسيرة التحديث في قوات الدرك، ووفرت لها المعدات والآليات المتطورة، وعملت على رفع مستويات التنسيق لها مع باقي وحدات الأمن العام وتشكيلاته، لبناء قدراتها في جميع الجوانب التدريبية، والتنظيمية، والعملياتية.



وقال قائد قوّات الدرك، العميد الركن أشرف العمريين، إن قوّات الدرك وبإيعاز مباشر من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، زادت من انتشارها وانفتاحها الجغرافي لتغطي جميع محافظات المملكة بهدف تعزيز سرعة الاستجابة، وتقديم الدعم والإسناد العملياتي لجميع مكونات مديرية الأمن العام، والمؤسسات الوطنية المختلفة ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار لمواطنيه والقاطنين على أرضه.



وأشار إلى مشاركة قوات الدرك في آلاف الواجبات النوعية خلال العام 2024، وكان أبرزها تأمين عملية الانتخابات النيابية، والمحافظة على سلامة المشاركين في الاعتصامات والمسيرات الرافضة للعدوان على غزة، وتوفير الغطاء الأمني لجميع مباريات كرة القدم الجماهيرية الدولية والمحلية، لافتاً إلى أن قوات الدرك نفذت في العام 2024 ما يقارب من (33) ألف واجب عملياتي شاركت بها مرتبات قوات الدرك كافة، وبالتنسيق مع باقي تشكيلات مديرية الأمن العام.



وبيّن العميد العمريين، أنّ قيادة جهاز الأمن العام تولي اهتماما كبيرا في مجال تدريب القوى البشرية العاملة في قوات الدرك وتطويرها من خلال خطة تصدر سنويا عن مديرية التدريب بمديرية الأمن العام تركّز على عقد الدورات والندوات والتمارين المشتركة مع مديريات الشرطة والدفاع المدني للمحافظة على التجانس وتوحيد الجهود بين مكونات مديرية الأمن العام.



ولفت إلى إشراك أكثر من (22) ألفاً من مرتبات قيادات قوات الدرك الميدانية في (1247) دورة، فيما بلغ عدد التمارين الأمنية التي نفذتها (210) تمارين مشتركة مع باقي مكونات مديرية الأمن العام في مجالات الدفاع المدني للوصول إلى رجل الأمن الشامل.



وأشار إلى إدخال العديد من الآليات الحديثة المتطورة في المدّة الأخيرة، للقيام بالواجبات الميدانية المختلفة ذات المهمات الخاصة والرد السريع خلال العام 2024 وهي مجهزة بمعدات متطورة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ونبّه إلى استمرار وحدة أمن الملاعب في القيام بواجباتها بهدف الحفاظ على أمن الملاعب، فضلاً عن تواصلها المستمر مع الاتحادات الرياضية والأندية وروابط المشجعين كافّة لتلافي جميع السلبيات المتمثلة في شغب الملاعب، إذ شاركت هذه الوحدة في تغطية عدد من البطولات الدولية كان آخرها مشاركتها المتميزة في دولة قطر الشقيقة إبان تصفيات كأس العالم الأخيرة بالإضافة إلى المشاركة في حفظ أمن البطولات الدولية التي أقيمت في الأردن في الوقت التي ترفد به قوات الدرك الأندية باللاعبين المتميزين والحاصلين على البطولات في مختلف الألعاب وتقدم قوات الدرك لهؤلاء اللاعبين، التسهيلات كافة، للانخراط في الاتحادات الرياضية المختلفة.