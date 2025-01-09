بيان رسمي يكشف حقيقة بيع المتحف المصري الكبير

MENAFN - Khaberni) خبرني - ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة "بيع المتحف المصري الكبير"، على خلفية إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات.





وأوضح المركز في بيان رسمي، الخميس، أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مشدداً على أنه لن يتم بيع المتحف المصري الكبير، وسيظل مملوكاً للدولة المصرية.





وأضاف أن ما نشر في هذا السياق مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب، مؤكداً على حرص الحكومة على الحفاظ على جميع الآثار والتراث الحضاري لمصر، وأن هناك متابعة لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه قريباً.

وأشار البيان إلى أنه سيتم التوافق على موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وبدء تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي.