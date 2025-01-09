بيان رسمي يكشف حقيقة بيع المتحف المصري الكبير

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- Khaberni) خبرني - ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة "بيع المتحف المصري الكبير"، على خلفية إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح المركز في بيان رسمي، الخميس، أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مشدداً على أنه لن يتم بيع المتحف المصري الكبير، وسيظل مملوكاً للدولة المصرية.
وأضاف أن ما نشر في هذا السياق مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب، مؤكداً على حرص الحكومة على الحفاظ على جميع الآثار والتراث الحضاري لمصر، وأن هناك متابعة لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه قريباً.
وأشار البيان إلى أنه سيتم التوافق على موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وبدء تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي.
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