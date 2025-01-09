اختبار يُشخص سرطان البروستاتا في 20 دقيقة فقط

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف علماء عن اختبار جديد قد يساهم بشكل كبير في تقليص أوقات الانتظار للكشف عن سرطان البروستاتا، حيث يستغرق الاختبار الجديد 20 دقيقة فقط، ويعد "مبشراً للغاية".





يُمكن لهذا الاختبار باستخدام الموجات فوق الصوتية اكتشاف الغالبية العظمى من الأورام، ويستغرق وقتاً أقل بكثير، مقارنة بالطريقة الحالية التي تعتمد على فحوصات الدم الطويلة والتصوير بالرنين المغناطيسي، وفقاً لما ورد في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية





وأفاد فريق من هيريوت وات في إدنبرة أن الاختبارات الأخيرة التي أُجريت في ويسترن جنرال بالمدينة أظهرت نتائج واعدة.





ويعتمد الاختبار الجديد على صبغة تحتوي على فقاعات دقيقة، يتم حقنها في الوريد. وتنتقل هذه الفقاعات إلى البروستاتا حيث يمكن للموجات فوق الصوتية عالية الدقة مراقبة تدفقه، فأي سرطان في البروستاتا يؤدي إلى تغيير في تدفق الدم.

وتظهر التجارب السريرية المبكرة أن الاختبار يمكنه اكتشاف 94% من أورام البروستاتا وتكلفته تصل إلى عُشر فحص التصوير بالرنين المغناطيسي.





كما يسهم الاختبار في تحسين دقة الخزعات البروستاتية والعلاج المستهدف لتدمير الخلايا السرطانية.





وبالمقارنة، فإن وسائل الاختبار الحالية، وهو اختبار دم يسمى اختبار المستضد المحدد للبروستاتا (PSA)، غير موثوقة ويعني أن الرجال يتم إرسالهم لإجراء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي باهظة الثمن والتي يمكن أن تأتي مع قوائم انتظار طويلة.





وقال الدكتور جورج باباجورجيو، الرئيس التنفيذي لمطوري الاختبارات Less Grey Imaging، إن التقنية الجديدة لديها القدرة على "الكشف بشكل موثوق عن سرطان البروستاتا المهم سريرياً.





وقال البروفيسور آلان ماكنيل، استشاري جراح المسالك البولية في ويسترن جنرال، وأمين جمعية البروستاتا الخيرية في اسكتلندا: "هذا هو السرطان الأكثر شيوعاً لدى الرجال، ولكن إذا تم اكتشافه مبكراً بينما يظل السرطان داخل البروستاتا، فيمكن علاجه في معظم الحالات".

