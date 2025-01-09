المبعوث الأممي لليمن يؤكد أهمية تخفيض التصعيد للتمهيد لعملية سياسية تحقق السلام باليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 9 - 1 (كونا) -- أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الخميس أهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي لتعزيز بيئة مواتية للحوار وضرورة الاتفاق على إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية
لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جميع أنحاء اليمن.
وأوضح مكتب المبعوث الأممي في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة ان ذلك جاء عقب اختتام زيارة غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن أجرى مباحثات مع قيادات ميليشيا الحوثي تمحورت حول تجديد المشاركة في العملية السياسية وخفض التصعيد وسبل تعزيز فرص السلام.
وبين غروندبرغ أن المناقشات سلطت الضوء على أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستعدادات لايقاف إطلاق النار باعتبارها مكونات أساسية لخارطة الطريق والتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات اليمنيين.
وشدد على انه "مصمم على حماية التقدم المحرز حتى الآن على خريطة الطريق والتركيز على آفاق السلام في اليمن".
وأعرب عن تضامنه مع عائلات جميع المعتقلين ومعاناتهم المشتركة والحاجة الملحة للإفراج عن أحبائهم عقب زيارته لمنزل عائلة أحد زملائه الموظف بمكتبه في صنعاء المعتقل لدى الحوثيين منذ يونيو 2024.
ودعا الحوثيين إلى إطلاق سراح الأفراد المعتقلين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فورا ودون قيد أو شرط معتبرا تلك "الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وقال "يتعين علينا حماية دور المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني فهم يقدمون مساهمات حيوية لتحقيق السلام وإعادة بناء اليمن". (النهاية)
س ن ص / ر س
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