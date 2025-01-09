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المبعوث الأممي لليمن يؤكد أهمية تخفيض التصعيد للتمهيد لعملية سياسية تحقق السلام باليمن

1/9/2025 2:48:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 9 - 1 (كونا) -- أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الخميس أهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي لتعزيز بيئة مواتية للحوار وضرورة الاتفاق على إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جميع أنحاء اليمن.
وأوضح مكتب المبعوث الأممي في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة ان ذلك جاء عقب اختتام زيارة غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن أجرى مباحثات مع قيادات ميليشيا الحوثي تمحورت حول تجديد المشاركة في العملية السياسية وخفض التصعيد وسبل تعزيز فرص السلام.
وبين غروندبرغ أن المناقشات سلطت الضوء على أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستعدادات لايقاف إطلاق النار باعتبارها مكونات أساسية لخارطة الطريق والتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات اليمنيين.
وشدد على انه "مصمم على حماية التقدم المحرز حتى الآن على خريطة الطريق والتركيز على آفاق السلام في اليمن".
وأعرب عن تضامنه مع عائلات جميع المعتقلين ومعاناتهم المشتركة والحاجة الملحة للإفراج عن أحبائهم عقب زيارته لمنزل عائلة أحد زملائه الموظف بمكتبه في صنعاء المعتقل لدى الحوثيين منذ يونيو 2024.
ودعا الحوثيين إلى إطلاق سراح الأفراد المعتقلين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فورا ودون قيد أو شرط معتبرا تلك "الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وقال "يتعين علينا حماية دور المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني فهم يقدمون مساهمات حيوية لتحقيق السلام وإعادة بناء اليمن". (النهاية)

س ن ص / ر س



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