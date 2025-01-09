التضامن يفوز على اليرموك (3 - 2) ضمن دوري (زين) الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 1 (كونا) -- فاز نادي التضامن اليوم الخميس على نظيره اليرموك بنتيجة (3 - 2) في مباراة
دراماتيكية أقيمت على استاد ناصر العصيمي ضمن مباريات
الجولة العاشرة من دوري (زين) الممتاز لكرة القدم.
وخطف التضامن نقاط المباراة الثلاث بعد تسجيله هدف الفوز في الثواني الاخيرة من المباراة بعد خطأ فادح من حارس اليرموك سعود الجناعي وسط دهشة الجميع.
وافتتح التضامن اهداف المباراة عن طريق لاعبه كاسمير نينجا بالدقيقة ال37 ليتعادل اليرموك بعدها بالدقيقة ال65 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بنجاح اللاعب ايوب لخضر.
وفي الدقائق الاخيرة اتخذت المباراة منحى دراماتيكيا اذ تقدم التضامن بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة ال90 عبر لاعبه فهد الرشيدي ثم عاد لاعب اليرموك ايوب لخضر مرة اخرى ليعادل النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة ال94.
وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع ان المباراة متجهة الى التعادل الايجابي أخطأ حارس اليرموك سعود الجناعي بالتقاط كرة مرسلة من الركلة الركنية لتسقط أمام لاعب التضامن ابراهيما جاي ويسجل الهدف الثالث بالدقيقة ال98 ليحصد فريقه النقاط الثلاث كاملة.
ورفع التضامن رصيده الى النقطة ال14 بالمركز السادس فيما بقي اليرموك على نقاطه الثلاث بالمركز الاخير.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
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