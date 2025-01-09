Thursday, 09 January 2025 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا ترحب بانتخاب رئيس جديد للبنان وتؤكد التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية

1/9/2025 2:48:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 9 - 1 (كونا)-- رحبت روسيا اليوم الخميس بانتخاب مجلس النواب (البرلمان) اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وحل الأزمة التي شهدها لبنان منذ أكتوبر 2022 مؤكدة التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي نشرته على موقع الكرملين أن انتخاب رئيس جديد للبنان يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.
وأضافت الوزارة أن روسيا ملتزمة بتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية اللبنانية وتنسيق الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة أهمية التعاون المستمر بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
يذكر أن عون أصبح رئيسا للبنان بعد فراغ رئاسي استمر أكثر من عامين في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة تتطلب جهودا عاجلة لتحقيق الاستقرار. (النهاية)

دان / م م ج




MENAFN09012025000071011013ID1109074155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث