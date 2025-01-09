روسيا ترحب بانتخاب رئيس جديد للبنان وتؤكد التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 9 - 1 (كونا)-- رحبت روسيا اليوم الخميس بانتخاب مجلس النواب (البرلمان) اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وحل الأزمة التي شهدها لبنان منذ أكتوبر 2022 مؤكدة التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي نشرته على موقع الكرملين أن انتخاب رئيس جديد للبنان يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.
وأضافت الوزارة أن روسيا ملتزمة بتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية اللبنانية وتنسيق الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة أهمية التعاون المستمر بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
يذكر أن عون أصبح رئيسا للبنان بعد فراغ رئاسي استمر أكثر من عامين في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة تتطلب جهودا عاجلة لتحقيق الاستقرار. (النهاية)
دان / م م ج
MENAFN09012025000071011013ID1109074155
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