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تقرير أممي يتوقع استمرار انخفاض النمو الاقتصادي العالمي وسط استمرار عدم اليقين

1/9/2025 2:48:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- توقع تقرير أممي صدر اليوم الخميس أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند نسبة 8ر2 في المئة في عام 2025 دون تغيير عن العام الماضي.
وذكر تقرير الامم المتحدة الذي جاء تحت عنوان (الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025) انه على الرغم من إظهار النمو الاقتصادي العالمي قدرا من المرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات المتداخلة إلا أن النمو يظل أقل من متوسط ما قبل جائحة فيروس (كورورنا المستجد - كوفيد 19) الذي بلغ 2ر3 في المئة مما يعكس ضعف الاستثمار وتباطؤ نمو الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون.
وأشار التقرير إلى أن تراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في العديد من الاقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي العالمي بشكل طفيف في عام 2025.
وأوضح أن حالة عدم اليقين لا تزال كبيرة وذلك بسبب مخاطر النزاعات الجيوسياسية وارتفاع التوترات التجارية وزيادة تكاليف الاقتراض مشيرا الى ان هذه التحديات تعتبر أشد حدة بالنسبة للدول منخفضة الدخل والدول الضعيفة حيث يهدد النمو الاقتصادي المتواضع والهش بعرقلة التقدم نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعليقا على التقرير إنه لا يمكن للدول تجاهل هذه المخاطر مضيفا "في اقتصادنا المتصل ببعضه البعض تؤدي الصدمات في جانب واحد من العالم إلى رفع الأسعار في الجانب الآخر".
وشدد غوتيريش على ضرورة أن تكون جميع الدول جزءا من الحل داعيا للعمل معا لجعل العام الجديد عاما "نضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلا مزدهرا ومستداما للجميع".
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في عام 2025 مع تراجع سوق العمل وانخفاض إنفاق المستهلكين فيما تشهد أوروبا انتعاشا متواضعا مدعوما بانخفاض التضخم وقوة أسواق العمل فيها.
وأشار الى ان توقعاته في شرق آسيا تشير إلى نمو بنسبة 7ر4 في المئة مدفوعا باستقرار النمو في الصين وزيادة الاستهلاك الخاص متوقعا ان تكون منطقة جنوب آسيا الأسرع نموا بنسبة 7ر5 في المئة بفضل توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 6ر6 في المئة.
كما توقع التقرير ارتفاع النمو في أفريقيا من 4ر3 في المئة في 2024 إلى 7ر3 في المئة في 2025 بفضل التعافي في الاقتصادات الكبرى بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا مشيرا الى ان التحديات مثل الصراعات وعدم توافر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ تشكل عبئا على آفاق الاقتصاد الأفريقي.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات جريئة متعددة الأطراف لمعالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون وعدم المساواة وتغير المناخ مؤكدا ان التيسير النقدي وحده لن يكون كافيا لتنشيط النمو العالمي أو سد الفجوات متزايدة الاتساع.
وشدد على ضرورة أن تتجنب الحكومات السياسات المالية التقييدية المفرطة وأن تركز بدلا من ذلك على تعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم. (النهاية)

ا م م / م م ج




MENAFN09012025000071011013ID1109074154

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