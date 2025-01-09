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العثور على مواقع أثرية في (دهوك) شمال العراق

1/9/2025 2:48:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 9 - 1 (كونا) -- أعلنت مديرية آثار وتراث محافظة (دهوك) اليوم الخميس العثور على مواقع أثرية يعود تاريخها إلى نحو ثمانية آلاف عام وذلك بالتعاون مع فريق البحث عن الآثار من جامعة (أوديني) الإيطالية.
وذكرت المديرية في بيان ان الاكتشافات الجديدة تم العثور عليها في (سهل نافكور) ناحية (روفيا) التابعة للمحافظة والواقعة شرقي (دهوك).
وأوضح البيان ان اكتشاف أولى أشكال إنتاج الفخار المصحوبة بمعالجة الحبوب التي تعود إلى 8 آلاف عام تم في (سهل نافكور) على بعد بضعة كيلومترات من (روفيا) في (دهوك).
وأضاف ان علماء الآثار في (دهوك) وجامعة (أوديني) الإيطالية اكتشفوا مبنيين يعود تاريخهما إلى 7000 عام قبل الميلاد كانا ينتميان إلى النخب الاجتماعية في ذلك الوقت ويطلق عليهما (المبنى المستطيل من الطوب الطيني) و(المبنى الأبيض) وقد بنيا على قمة تل.
واعتبر أن هذه الاكتشافات تعد أبرز نتائج حملة التنقيب التي أجريت هذا العام في إطار مشروع البحث عن الآثار في (أسينكران) الذي تديره دائرة الآثار في (دهوك) وجامعة (أوديني) الإيطالية بإشراف المديرية العامة للآثار والتراث في اقليم كردستان.
ويهدف المشروع إلى إعادة بناء الآليات التي حولت المجتمعات الزراعية الأولى إلى مستوطنات معقدة تتميز بالتخصص في العمل والترتيب الاجتماعي وهي نموذج أولي للمجتمع الحديث. (النهاية)

ص ب ر / ر س



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