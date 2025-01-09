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الأمم المتحدة مرحبة بانتخاب الرئيس اللبناني: خطوة طال انتظارها

1/9/2025 2:48:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 9 – 1 (كونا) -– هنأ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الخميس العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية مؤكدا أن هذه الخطوة تعد "حاسمة" للتغلب على الجمود السياسي والمؤسسي في لبنان بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي إن "انتخاب الرئيس اللبناني يوفر فرصة مهمة لتمكين مؤسسات الدولة من معالجة الأزمات المتعددة".
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تشجع على التشكيل العاجل للحكومة الجديدة لتزويد الشعب اللبناني بمؤسسات فعالة للدولة تعالج احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأشار إلى ما ذكرته منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين بلاسخارت عن أن انتخاب الرئيس يوفر "أملا متجددا وفرصة" لتمهيد الطريق لتحقيق تقدم نحو تكريس إنهاء العمليات العدائية والحفاظ على أمن واستقرار لبنان.
وأكد مواصلة التزام ودعم الأمم المتحدة في هذا الصدد والتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد والسلطات المعنية لدعم لبنان وهو يتخذ خطوات ذات مغزى وقابلة للقياس في هذا الاتجاه.
وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت قد هنأت في وقت سابق اليوم العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وشددت المنسقة الخاصة على ضرورة الإسراع بتكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة دون أي تأخير.
ويأتي انتخاب عون اليوم بعد حصوله على 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب (البرلمان) لينهي شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي استمر أكثر من عامين منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. (النهاية)

ا م م / م م ج




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