الأمم المتحدة مرحبة بانتخاب الرئيس اللبناني: خطوة طال انتظارها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 9 – 1 (كونا) -– هنأ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الخميس العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية مؤكدا أن هذه الخطوة تعد "حاسمة" للتغلب على الجمود السياسي والمؤسسي في لبنان بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي إن "انتخاب الرئيس اللبناني يوفر فرصة مهمة لتمكين مؤسسات الدولة من معالجة الأزمات المتعددة".
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تشجع على التشكيل العاجل للحكومة الجديدة لتزويد الشعب اللبناني بمؤسسات فعالة للدولة تعالج احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأشار إلى ما ذكرته منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين بلاسخارت عن أن انتخاب الرئيس يوفر "أملا متجددا وفرصة" لتمهيد الطريق لتحقيق تقدم نحو تكريس إنهاء العمليات العدائية والحفاظ على أمن واستقرار لبنان.
وأكد مواصلة التزام ودعم الأمم المتحدة في هذا الصدد والتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد والسلطات المعنية لدعم لبنان وهو يتخذ خطوات ذات مغزى وقابلة للقياس في هذا الاتجاه.
وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت قد هنأت في وقت سابق اليوم العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وشددت المنسقة الخاصة على ضرورة الإسراع بتكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة دون أي تأخير.
ويأتي انتخاب عون اليوم بعد حصوله على 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب (البرلمان) لينهي شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي استمر أكثر من عامين منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN09012025000071011013ID1109074152
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