Thursday, 09 January 2025 08:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الأوروبي يرحب بانتخاب عون رئيسا للبنان

1/9/2025 2:48:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 9 - 1 (كونا) -- رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان.
وقالت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في تغريدة على منصة (إكس) إن انتخاب عون يمثل "لحظة من الأمل" معربة عن تطلعها ل"تشكيل حكومة بسرعة بحيث تكون قادرة على المضي قدما بأجندة إصلاحية" في لبنان.
من جانبه هنأ رئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا لبنان في تغريدة على منصة (إكس) بانتخاب الرئيس الجديد معتبرا أن هذه الخطوة "مهمة نحو إعادة بناء دولة لبنانية قوية ذات سيادة".
وأكد أن عملية الانتخاب "تفتح إمكانية لمستقبل أفضل لشعب لبنان" معتبرا أن استقرار لبنان وازدهاره "أمر بالغ الأهمية للمنطقة ولأوروبا".
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على إيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي انتخاب عون اليوم لينهي شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي استمر أكثر من عامين منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. (النهاية)

ارن / م م ج




MENAFN09012025000071011013ID1109074151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث