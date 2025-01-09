الاتحاد الأوروبي يرحب بانتخاب عون رئيسا للبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 9 - 1 (كونا) -- رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان.
وقالت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في تغريدة على منصة (إكس) إن انتخاب عون يمثل "لحظة من الأمل" معربة عن تطلعها ل"تشكيل حكومة بسرعة بحيث تكون قادرة على المضي قدما بأجندة إصلاحية" في لبنان.
من جانبه هنأ رئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا لبنان في تغريدة على منصة (إكس) بانتخاب الرئيس الجديد معتبرا أن هذه الخطوة "مهمة نحو إعادة بناء دولة لبنانية قوية ذات سيادة".
وأكد أن عملية الانتخاب "تفتح إمكانية لمستقبل أفضل لشعب لبنان" معتبرا أن استقرار لبنان وازدهاره "أمر بالغ الأهمية للمنطقة ولأوروبا".
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على إيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي انتخاب عون اليوم لينهي شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي استمر أكثر من عامين منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. (النهاية)
ارن / م م ج
MENAFN09012025000071011013ID1109074151
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