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الرئيس المصري يعرب عن ثقته بقدرة الرئيس اللبناني الجديد على تحقيق تطلعات اللبنانيين

1/9/2025 2:48:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس عن ثقته بقدرة الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني وقيادة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس عون لتهنئه بانتخابه رئيسا للبنان بحسب ما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.
وأكد السيسي في الاتصال الهاتفي دعم مصر الدائم للبنان واستعدادها لتقديم المساعدة بما يضمن استقرار وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وبدء مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.
وأعرب عن تطلعه إلى عقد لقاء مع الرئيس اللبناني المنتخب قريبا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
من جانبه ثمن الرئيس اللبناني الجديد الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين.
وأكد عون حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.
ويأتي انتخاب عون لينهي شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي استمر أكثر من عامين منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. (النهاية)

م م / م م ج




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