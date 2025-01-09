الرئيس المصري يعرب عن ثقته بقدرة الرئيس اللبناني الجديد على تحقيق تطلعات اللبنانيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 9 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس عن ثقته بقدرة الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني وقيادة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس عون لتهنئه بانتخابه رئيسا للبنان بحسب ما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.
وأكد السيسي في الاتصال الهاتفي دعم مصر الدائم للبنان واستعدادها لتقديم المساعدة بما يضمن استقرار وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وبدء مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.
وأعرب عن تطلعه إلى عقد لقاء مع الرئيس اللبناني المنتخب قريبا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
من جانبه ثمن الرئيس اللبناني الجديد الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين.
وأكد عون حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.
ويأتي انتخاب عون لينهي شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي استمر أكثر من عامين منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. (النهاية)
م م / م م ج
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