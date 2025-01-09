العماد عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان

العماد عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان
التاريخ
1/9/2025 9:04:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا، امام البرلمان
اللبناني، اليوم الخميس.
والقى رئيس الجمهورية الأول بعد شغور الموقع لأكثر من سنتين، قائد الجيش عون كلمة أمام البرلمان.
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