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العماد عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان

1/9/2025 9:04:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا، امام البرلمان اللبناني، اليوم الخميس.
والقى رئيس الجمهورية الأول بعد شغور الموقع لأكثر من سنتين، قائد الجيش عون كلمة أمام البرلمان.








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