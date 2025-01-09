إقرار قانون الموازنة ل2025 حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٥ يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي
ف علق حازم : كمواطن لا أفقه كثيرا ما تعنيه أرقام الموازنة ولا مصطلحاتها- ملياراتها وملايينها عجزها وتضخمها...الخ-
ما يهمني فعلا أنه عندما أذهب الى السوق وفي جيبي مبلغا من المال أن أستطيع تلبية احتياجاتي واححتياجات اسرتي بهذا المبلغ...وعندما أذهب للمستشفى او المركز الصحي أن أتلقى الخدمه والعلاج المناسب وإذا احتجت للمواصلات أن أجد الوسيلة المناسبة بالسعر المعقول...ببساطة أريد أن أعيش بكرامة
مكتفيا لا مختفيا بسبب الديون والإلتزامات التي ابتلعت
دخلي وحاضري ومستقبلي..
وكتب عاطف : ومتى مجلس النواب رد قرارات او موازنات الحكومات المتعاقبه؟؟؟
موااااااااااااافقه مواااااااااااااافقه
موااااااااااااااااااااااااااااااااااااافقه
وكتبت نوال : مدام مافي زيادة رواتب ميشان الله يا نوابنا يا ممثلين الشعب بس
شهر ٢ طالبوا النا
بتأجيل دفع القروض داخلين على الشهر الفضيل والوضع
المالي كل مافي مع الشعب الأردني بالحضيظ والأسعار
بالعلالي نفسي اعرف انتوا على شو بتمونوا في المجلس
وأضاف شادي : المشكلة انوا ما بعرفوا انهم رح يوقفوا قدام ربنا ويسألهم عن مصير موازنة دولة وشعب من ١٠ ملايين شخص
ونختتم مع فهد وكتب : مجلس النواب
يذكرني في فلم احنا بتوع الاتوبيس
كما وأقر المشروع بالعجز المالي ويُقدر بنحو 2.258 مليار دينار.
وصوت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة.
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إقرار قانون الموازنة ل2025 حديث مواقع التواصل
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