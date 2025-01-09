إقرار قانون الموازنة ل2025 حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٥ يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

ف علق حازم : كمواطن لا أفقه كثيرا ما تعنيه أرقام الموازنة ولا مصطلحاتها- ملياراتها وملايينها عجزها وتضخمها...الخ-

ما يهمني فعلا أنه عندما أذهب الى السوق وفي جيبي مبلغا من المال أن أستطيع تلبية احتياجاتي واححتياجات اسرتي بهذا المبلغ...وعندما أذهب للمستشفى او المركز الصحي أن أتلقى الخدمه والعلاج المناسب وإذا احتجت للمواصلات أن أجد الوسيلة المناسبة بالسعر المعقول...ببساطة أريد أن أعيش بكرامة

مكتفيا لا مختفيا بسبب الديون والإلتزامات التي ابتلعت

دخلي وحاضري ومستقبلي..

وكتب عاطف : ومتى مجلس النواب رد قرارات او موازنات الحكومات المتعاقبه؟؟؟

موااااااااااااافقه مواااااااااااااافقه

موااااااااااااااااااااااااااااااااااااافقه

وكتبت نوال : مدام مافي زيادة رواتب ميشان الله يا نوابنا يا ممثلين الشعب بس

شهر ٢ طالبوا النا

بتأجيل دفع القروض داخلين على الشهر الفضيل والوضع

المالي كل مافي مع الشعب الأردني بالحضيظ والأسعار

بالعلالي نفسي اعرف انتوا على شو بتمونوا في المجلس

وأضاف شادي : المشكلة انوا ما بعرفوا انهم رح يوقفوا قدام ربنا ويسألهم عن مصير موازنة دولة وشعب من ١٠ ملايين شخص

ونختتم مع فهد وكتب : مجلس النواب

يذكرني في فلم احنا بتوع الاتوبيس

كما وأقر المشروع بالعجز المالي ويُقدر بنحو 2.258 مليار دينار.

وصوت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة.

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إقرار قانون الموازنة ل2025 حديث مواقع التواصل