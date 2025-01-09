الاحتلال يحتجز 5 شبان عند حاجز عين سينيا
التاريخ
1/9/2025 8:12:40 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة شبان عند
حاجز عين سينيا العسكري شمال مدينة رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز احتجزت خمسة
شبان، أثناء مرورهم عبر الحاجز.
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