مبعوث ترامب: إعادة الأسرى في غزة أولوية الرئيس الجديد قبل تنصيبه

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - قال ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد للشرق الأوسط، إن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة هو "الأمر الأكثر أهمية" بالنسبة له قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف ويتكوف في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، الخميس: "التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن هو الأمر الأكثر أهمية للرئيس ترامب قبل حفل التنصيب".

وتابع: "الرئيس ترامب وجهني شخصيا لممارسة أقصى قدر من الضغط للمضي قدما في الاتفاق.".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يزور ويتكوف العاصمة القطرية الدوحة في الأيام المقبلة في إطار الجهود المكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق.

ونقلت القناة عن مصادر أمريكية، لم تسمها إفادتها بـ"وجود تعاون وثيق وغير عادي بين إدارة بايدن المنتهية ولايتها وفريق ترامب القادم".

وقالت: "أكد مسؤولون في إدارة بايدن أن هناك تنسيقا كاملا بين الطرفين، حيث ظل بريت ماكغورك، ممثل بايدن، على اتصال مستمر مع ويتكوف".

وبحسب القناة فإنه "لوحظ تطور في المحادثات عندما وافقت حماس على قبول قائمة المختطفين الـ 34 التي قدمتها إسرائيل، وأعربت عن استعدادها لإطلاق سراح المختطفين الأحياء من القائمة، بمن فيهم الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما والذين تم تعريفهم بأنهم في وضع إنساني".

ومساء الأحد قال مسؤول بحركة حماس إن الحركة وافقت على قائمة تضم أسماء 34 أسيرا إسرائيليا قدمتها تل أبيب لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين ضمن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جراء إصرار نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.