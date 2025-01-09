أهالي جنود إسرائيليين لنتنياهو: الحرب بلا أفق؛ أوقفها... غزة لن تكون مقبرة لأبنائنا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اتهم ذوو أكثر من 800 جندي إسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياط، ممن شاركوا أو لا يزالون يشاركون في الحرب على قطاع غزة، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"قيادة حرب بلا أفق لا مثيل لها في التاريخ"، مهددين بخوض معركة احتجاجية لإنهائها.

وفي رسالة أرسلها الأهالي إلى نتنياهو، صباح اليوم، الخميس، قالوا "إننا نطالب بإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن عبر اتفاق"، وشددوا على أنهم سيخوضون "معركة بلا هوادة. لن نسمح بأن تتحول غزة إلى مقبرة لأبنائنا في حرب وصلت إلى نهايتها منذ زمن".

وجاء في الرسالة: "أبناؤنا خرجوا إلى حرب حتمية فرضت عليهم بسبب سياساتك. فقدوا أصدقاءهم ويواصلون الموت والإصابة، نفسيًا وجسديًا. قاتلوا لأنهم التزموا بأهداف الحرب، وعلى رأسها إعادة الرهائن".

وتابع الأهالي أنه "بعد عام وشهرين، يعلم الجميع، بمن فيهم هم، أن الحرب تطول دون هدف، وأن الرهائن لن يعودوا إلا عبر صفقة. لا يوجد أي مبرر لبقاء الجيش في غزة سوى لتحقيق أحلام استيطانية مفرطة".

واختتم الأهالي رسالتهم بالقول: "نحن نتهمك بالتخلي عن الرهائن والجنود. ندعوك إلى إنهاء الحرب، وإعادة الرهائن والجنود الذين يقتلون يوميًا دون جدوى. دعنا نعيد بناء الدمار الذي تسببت فيه أنت وحكومتك. لن نسمح لك بمواصلة التضحية بأبنائنا كوقود للمدافع".

وأطلق الأهالي على حراكهم اسم "أهالي المقاتلين يصرخون: كفى!"، وهو آخذ في التوسع، حيث يضم حاليًا 837 والدًا لجندي في الخدمة النظامية والاحتياط يخدمون في غزة. ووفقًا لما أعلنوه، فإنهم يخططون لتنظيم أنشطة احتجاجية خلال الأيام المقبلة تدعو إلى إنهاء الحرب، بما في ذلك فعاليات مقررة يوم السبت المقبل في عشرات المواقع.