اعتصام دعم وإسناد للمعتقلين أمام الصليب الأحمر الدولي في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - نظم نادي الأسير الفلسطيني، بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، اعتصاما دعما وإسنادا للمعتقلين، ونصرة لغزة وللمطالبة بإنقاذ الأطباء في سجون الاحتلال، بمشاركة القوى الوطنية، ولجنة أهالي الأسرى، ومشاركة واسعة من نقابة أطباء محافظة الخليل.

وأوضح المدير العام لهيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة، أن هذه الوقفة تأتي لإطلاق صرخة للتضامن مع أهلنا في قطاع غزة، ومع القطاع الصحي الذي يواجه الأمرّين من اقتحامات وتخريب وحرق، واعتقال للكوادر الطبية خاصة الدكتور حسام أبو صفية، واستهداف الكوادر الطبية في غزة حيث تجاوز عدد الشهداء أكثر من 250 شهيدا من الكوادر الطبية في القطاع، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية في الضفة الغربية أيضا تواجه الاستهداف سواء، سيارات الإسعاف أو منع

وصول المسعفين إلى الجرحى خلال استهداف الاحتلال للمواطنين.

بدوره، أشار المنسق الإعلامي في نادي الأسير أمجد النجار، إلى أن هذه الوقفة تأتي تنديدا باستهداف الطواقم الطبية، مبينا أن ما يقوم به الاحتلال من سياسة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين في غزة، وأيضا تنديدا بما يتعرض له الدكتور حسام أبو صفية، الذي اعتُقل قبل أسبوعين في ظروف صعبة، وحسب الشهادات فإنه تعرض للضرب والتعذيب، مبينا أن الاحتلال يرفض ذكر مكان اعتقاله وهو في وضع صعب جدا.

وقال، حتى لا تتكرر المأساة بارتقاء عدنان البرج، وإياد الرنتيسي، وزياد

الدلو والعشرات من الكوادر الطبية، نحن اليوم ضمن الفعاليات التي تنظم في محافظات الوطن للمطالبة بمعرفة مكان اعتقال الدكتور ابو صفية، مؤكدا أنه على الصليب الأحمر الدولي المنظمة الوحيدة العاملة في الأراضي المحتلة أن تقوم بواجبها الحقيقي، وألا تبرر للاحتلال منعها من زيارة السجون، لأن ذلك لا يلبي الهدف من إنشائه للعمل في الأراضي المحتلة، ونطالبه بأخذ دوره الحقيقي ومعرفة أوضاع الأطباء والمعتقلين المخفيين الذين يتعرضون للموت، مشيرا إلى أنه تم فقد 54 أسيرا شهيدا داخل السجون منهم ثلاثة أطباء، ولا نريد فقد المزيد من الكوادر الطبية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر القواسمي عضو مجلس التشريعي السابق، تضامنها مع الزميل الإنسان، تهمته أنه طبيب مارس مهنته بشكل إنساني بما يترتب عليه قَسَم الاطباء، مبينة أن ما يجري في قطاع غزة هو جرائم متراكمة من الاحتلال، وأكدت أن الأطباء يقومون بمهامهم، وأن ما يجري بحقهم مخالف للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وأكدت أن ما حدث للكوادر الطبية في سجون الاحتلال جرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة فتح ماهر النمورة، إن هذه الوقفة جاءت احتجاجا وتنديدا باستمرار الجرائم بحق أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، والهجمة الي تتعرض لها الكوادر الطبية في مستشفيات غزة، وكان منها اختفاء الطبيب حسام أبو صفية، في ظروف اعتقال صعبة، كذلك عدم إفساح المجال للمنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر لزيارة الأسرى والاطلاع

على أوضاعهم

وظروف اعتقالهم.