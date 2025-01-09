تقرير لـــ معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: لتل أبيب وعمان مصالح أمنية مشتركة في سورية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اعتبر تقرير إسرائيلي، هذا الأسبوع، أن لإسرائيل والأردن مصالح عديدة في الحلبة السورية في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وأن "استقرار النظام الجديد في سورية من شأنه أن يحول الأردن إلى جسر مفيد بينه وبين إسرائيل".

وحسب التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في تل أبيب، فإن "استمرار انعدام الاستقرار في سورية وتصاعد التهديدات المشتركة من أراضيها على الأردن وإسرائيل، يلزم بتعميق التعاون الأمن والاستخباراتي والإنساني" بين تل أبيب وعمان.

وفي أعقاب سقوط نظام الأسد، جرت في إسرائيل مداولات مكثفة حول احتمالات سقوط أنظمة أخرى في المنطقة، "وجرى ذكر الأردن في بعض هذا المداولات"، حسب التقرير.

وزار رئيس الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأردن، وفي موازاة ذلك حذرت مصادر سياسية إسرائيلية، بدون الكشف عن هويتها، من أن "إسرائيل تعتزم ممارسة القوة في حال حاول المتمردون (فصائل المعارضة السورية المسلحة) أو الميليشيات الشيعية زعزعة حكم العائلة الهاشمية".

وأشار التقرير إلى أن التخوف في إسرائيل هو أن "نجاح الثورة في سورية سيشكل محفزا على خروج جهات راديكالية في الأردن ضد تحالف الأقلية القبلية في المملكة".

وحسب التقرير، فإن المصالح المشتركة لإسرائيل والأردن تتمثل بتحقيق استقرار أمني عند مثلث الحدود في جنوب سورية؛ وإحباط هجمات مسلحة تنطلق من الأراضي السورية؛ وقف تهريب المخدرات من سورية؛ وقف تهريب السلاح من سورية إلى الأردن ومن ثم إلى "جهات أردنية وفلسطينية؛ منع هيمنة تركية أو إيرانية في سورية؛ بلورة نظام سياسي جديد في سورية، يكون وديا تجاه جاراتها، "ومتسامحا تجاه الأقليات فيها، وخاصة الأكراد والدروز، وخاليا من سيطرة حركات إسلامية"؛ ودفع ارتباطات واندماج إقليمي في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.

وتابع التقرير أن "تطلع الأردن إلى أن تتحول إلى لاعبة محورية في الحلبة السورية يتلاءم هو مع لمصلحة الإسرائيلية أيضا، إثر التطابق الكبير في مصالح الدولتين. وفي حال استقرار النظام الجديد في سورية، من شأن الأردن أن تكون وسيطا ناجعا بين إسرائيل وبينه في لجم تهريب السلاح، إبعاد الحركات المقاومة عن حدود إسرائيل (في هضبة الجولان المحتلة)، وإعادة تطبيق اتفاق فصل القوات في هضبة الجولان".

وادعى التقرير أنه "سيكون بإمكان إسرائيل تشجيع إدارة ترامب على الاعتراف بمركزية الأردن في بلورة مستقبل سورية ودعم ضلوعها في مشاريع التطوير والبناء وإعادة الإعمار في سورية، ولاحقا إشراكها في مشاريع تقودها الولايات المتحدة في المنطقة".

واعتبر التقرير أنه في حال عدم نجاح النظام الجديد في سورية في فرض حكمه على الدولة كلها، أو شكل تهديدا على الأردن وإسرائيل، "ستتمكن الدولتان من التنسيق بينهما بشكل إستراتيجي سري مواجهة مشتركة للتهديد. ويمكن أن يشمل ذلك تعاونا أمنيا في مراقبة الحدود، تبادل معلومات استخباراتية، إنشاء مناطق تأثير مشترك في جنوب سورية، تزويد إمدادات إنسانية، وفي حالة متطرفة بالإمكان تقديم مساعدة عسكرية متبادلة في الدفاع والهجوم. كما سيكون بالإمكان تشكيل تحالف إقليمي معتدل، بدعم من الولايات المتحدة، الذي سيزيد التأثير في الحلبة السورية".

وأضاف التقرير أن "على إسرائيل والأردن العمل من أجل تقليص الخلافات بينهما في المستويين العلني والسري في علاقاتهما. فالأردن نددت رسميا بالعمليات (العسكرية) التي نفذتها إسرائيل إثر سقوط النظام السوري (احتلال أراض سورية) واستهداف ترسانة أسلحة جيش الأسد، رغم أن هذه العمليات تخدم أمن الأردن".

واعتبر التقرير أنه "تسود في وسائل الإعلام الأردنية نظرية مؤامرة تنسب لإسرائيل نيتها السيطرة على مصادر مياه نهر اليرموك التي تُضخ من سورية إلى الأردن".

وزعم التقرير أنه "كلّما نَمَت الدولتان حوارا علنيا يشدد على أن لديهما مصلحة مشتركة بدلا من نشر اتهامات كاذبة، فإن من شأن التحدي السري أن يشكل بداية لتحسين العلاقات بينهما".