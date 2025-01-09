العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - انتخب قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، رئيسا للجمهورية، اليوم الخميس، في جولة تصويت ثانية لمجلس النواب اللبناني، الأمر الذي أنهى شغورا في سدة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين.وفي الدورة الثانية للتصويت، خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128، حصل عون على 99 صوتا، حسب مراسل الأناضول.

وكان عون (60 عاما) حصل في الدورة الأولى على 71 صوتا، فيما صوّت 37 نائبا بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة، ثم رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة للتشاور.

وبينما يلزم للفوز في الدورة الأولى حصد ثلثي أصوات النواب، أي 86 صوتا، يُكتفى في الدورة التالية بالنصف +1، أي 65 صوتا.

ويتولى عون قيادة الجيش منذ عام 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته.







