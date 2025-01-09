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العميد رجب: مقتل سيدة جراء إطلاق خارجين على القانون الرصاص على مقر المحكمة المدنية بمدينة جنين

1/9/2025 8:12:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب "إن السيدة سائدة محمد ياسين أبو بكر (50 عاما)، من سكان بلدة يعبد جنوب غرب جنين، قُتلت جراء إطلاق خارجين على القانون الرصاص على مقر المحكمة المدنية في مدينة جنين".

وأوضح العميد رجب: أن مجموعة من الخارجين على القانون أطلقت النار من داخل المخيم على المحكمة المدنية، وهم معروفون لدينا، ما أدى إلى إصابة السيدة سائدة بطلقة قاتلة في الخاصرة، وبعد وصولها إلى المستشفى، تم الإعلان عن وفاتها".

وأضاف: أننا في المؤسسة الأمنية نُحمّل عصابة القتلة والمجرمين من الخارجين على القانون مسؤولية مقتلها.

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تنعى بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره إلى شعبنا الفلسطيني المواطنة أبو بكر، وتتقدم من أهلنا في بلدة يعبد عامة، ومن عائلتها خاصة، بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، مؤكدا
أن هذه العصابة من القتلة والمأجورين تمادت في استباحة دم المواطنين، بعد أن استباحت منازلهم ومقدراتهم وحقوقهم.

وقال:
نعاهد أهل المغدورة ومن سبقها ممن قُتلوا على يد هذه العصابة أن هذا الأمر لن يطول وسيقعون في قبضة القوى الأمنية وينالون ما يستحقون من جزاء وحساب.

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