دفنت قبيل زفافها تحت أنقاض منزلها.. عروس شغلت المصريين

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- Khaberni) خبرني - بين ليلة وضحاها تحول منزل بمدينة إدكو التابعة لمحافظة البحيرة في مصر إلى ركام بعد انهياره بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، بعد أن كانت تتعالى فيه أصوات الأغاني الشعبية فرحة بقرب موعد الزفاف لعروس كانت تسكن هذا المنزل.
ولقيت العروس التي تدعى حنان أشرف ماضي، وتبلغ من العمر 18عاماً، مصرعها تحت أنقاض منزلها المنهار المكون من 3 طوابق، بينما أصيب أفراد أسرتها جراء الانهيار.
وكانت أسرة العروس تعمل من أجل إنهاء مستلزمات زواجها قريبا، وبالرغم من صدور قرار إزالة للبيت لخطورته فإن والدها كان يرفض إخلاء المنزل.
وتحول المشهد في المنزل المنكوب من غناء وفرحة وزغاريد إلى صرخات من تحت أنقاضه، ولم يتمكن أحد من إنقاذ العروس، والتي خرجت من تحت الأنقاض جثة هامدة، وتحولت آمال أسرتها بمشاهدة نجلتهم بالفستان الأبيض إلى مصير أليم بعدما ارتدت كفنها بدلا من فستان الزفاف.
وتجمع أهل المنطقة لمحاولة إنقاذ ما تبقى من جهاز العروس، وبدأوا في تجهيز مراسم تشييع جثمانها، يقول السيد أحمد أحد أبناء المنطقة في تصريح خاص لـ"العربية نت" و"الحدث نت"، إن البيت صادر له قرار إزالة منذ فترة كبيرة، ولكن الأب الذي يملك المنزل قام بالمماطلة وعدم تنفيذ القرار، معتبرا أن البيت سليم، كما أنه رفض الإخلاء لعدم وجود مكان آخر يسكن فيه وأسرته، وقرر الأب أنه بعد الانتهاء من زواج ابنته في عيد الفطر المقبل، سيقوم بمحاولة لهدم البيت وبنائه مرة أخرى بعد الانتهاء من أعباء ومشاغل الزفاف.
وأضاف: "بالطبع لم يضح الأب بابنته العوس، ولكن جهله تسبب في وفاتها بإصراره على البقاء في المنزل، وكانت تحكمه أيضا الظروف المادية ولم يتخيل أن ينهار عليهم المنزل فجأة بهذه الطريقة".
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