دفنت قبيل زفافها تحت أنقاض منزلها.. عروس شغلت المصريين

MENAFN - Khaberni) خبرني - بين ليلة وضحاها تحول منزل بمدينة إدكو التابعة لمحافظة البحيرة في مصر إلى ركام بعد انهياره بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، بعد أن كانت تتعالى فيه أصوات الأغاني الشعبية فرحة بقرب موعد الزفاف لعروس كانت تسكن هذا المنزل.

ولقيت العروس التي تدعى حنان أشرف ماضي، وتبلغ من العمر 18عاماً، مصرعها تحت أنقاض منزلها المنهار المكون من 3 طوابق، بينما أصيب أفراد أسرتها جراء الانهيار.

وكانت أسرة العروس تعمل من أجل إنهاء مستلزمات زواجها قريبا، وبالرغم من صدور قرار إزالة للبيت لخطورته فإن والدها كان يرفض إخلاء المنزل.

وتحول المشهد في المنزل المنكوب من غناء وفرحة وزغاريد إلى صرخات من تحت أنقاضه، ولم يتمكن أحد من إنقاذ العروس، والتي خرجت من تحت الأنقاض جثة هامدة، وتحولت آمال أسرتها بمشاهدة نجلتهم بالفستان الأبيض إلى مصير أليم بعدما ارتدت كفنها بدلا من فستان الزفاف.

وتجمع أهل المنطقة لمحاولة إنقاذ ما تبقى من جهاز العروس، وبدأوا في تجهيز مراسم تشييع جثمانها، يقول السيد أحمد أحد أبناء المنطقة في تصريح خاص لـ"العربية نت" و"الحدث نت"، إن البيت صادر له قرار إزالة منذ فترة كبيرة، ولكن الأب الذي يملك المنزل قام بالمماطلة وعدم تنفيذ القرار، معتبرا أن البيت سليم، كما أنه رفض الإخلاء لعدم وجود مكان آخر يسكن فيه وأسرته، وقرر الأب أنه بعد الانتهاء من زواج ابنته في عيد الفطر المقبل، سيقوم بمحاولة لهدم البيت وبنائه مرة أخرى بعد الانتهاء من أعباء ومشاغل الزفاف.

وأضاف: "بالطبع لم يضح الأب بابنته العوس، ولكن جهله تسبب في وفاتها بإصراره على البقاء في المنزل، وكانت تحكمه أيضا الظروف المادية ولم يتخيل أن ينهار عليهم المنزل فجأة بهذه الطريقة".