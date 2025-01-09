إدارة الأرصاد الجوية : التنبؤات الجوية تشير الى فرصة لأمطار مابين خفيفة ومتوسطة مع بداية الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اعلن مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات
أن آخر تحديثات التنبؤات العددية تشير
إلى مرور منخفض جوي مع بداية الأسبوع القادم مصحوبًا بكتلة هوائية باردة وتكون الفرص مهيأة لتشكل السحب الممطرة حيث من المتوقع أن تبدأ فرص الأمطار في وقت لاحق من نهار يوم الأحد الموافق 12 يناير وتستمر حتى منتصف الليل وتكون شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة.
وكانت المملكة قد تأثرت يوم أمس الأربعاء حتى فجر اليوم الخميس بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى الى تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق المملكة مع تشكل خلايا رعدية على المناطق البحرية الشمالية.
وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة تحديثات النشرات والتحذيرات الصادرة من الإدارة عبر مواقعها الرسمية .
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