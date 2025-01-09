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إدارة الأرصاد الجوية : التنبؤات الجوية تشير الى فرصة لأمطار مابين خفيفة ومتوسطة مع بداية الأسبوع المقبل

1/9/2025 8:05:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعلن مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات
أن آخر تحديثات التنبؤات العددية تشير
إلى مرور منخفض جوي مع بداية الأسبوع القادم مصحوبًا بكتلة هوائية باردة وتكون الفرص مهيأة لتشكل السحب الممطرة حيث من المتوقع أن تبدأ فرص الأمطار في وقت لاحق من نهار يوم الأحد الموافق 12 يناير وتستمر حتى منتصف الليل وتكون شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة.
وكانت المملكة قد تأثرت يوم أمس الأربعاء حتى فجر اليوم الخميس بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى الى تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق المملكة مع تشكل خلايا رعدية على المناطق البحرية الشمالية.


وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة تحديثات النشرات والتحذيرات الصادرة من الإدارة عبر مواقعها الرسمية .

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