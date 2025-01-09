المحافظة الجنوبية تطلق حملة حافظ على بَرّك خلال موسم البر بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أطلقت المحافظة الجنوبية حملة توعوية وتثقيفية خلال موسم البر تحت عنوان " حافظ على بَرّك "، وذلك في اطار حرص واهتمام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وضمن أهداف المحافظة في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية في مناطق البر، بحضور كل من العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والمجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى بلدية المنطقة الجنوبية، و⁠متطوعين من مركز شباب البحير.

وتنطلق هذه الحملة ضمن جهود المحافظة في التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات خلال موسم البر من خلال إطلاق مبادرات الأمن والسلامة والحفظ على النظافة وعلى الحياة الفطرية بمناطق البر، وذلك بشكل مستمر بهدف تحقيق بيئة صحية آمنة ونظيفة، ودعم المبادرات الهادفة خلال الموسم، وزيادة وعي المخيمين ومرتادي البر.

ويأتي تنظيم مثل هذه الحملات في إطار الجهود المبذولة في تعزيز الوعي الأمني والبيئي وتوعية المخيمين ومرتادي البر بأهمية الحفاظ على بيئتهم، حيث شملت الحملة التنظيف بالقرب من شجرة الحياة في منطقة البر نظراً للإقبال اللافت من قبل المخيمين في هذه المنطقة.

الجدير بالذكر، أن حملة "حافظ على بَرّك" تأتي استمراراً لجهود المحافظة في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والتي تستمر في عدة مناطق في البر، وذلك من خلال إشراك كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في المبادرات والحملات التوعوية التي تتبناها المحافظة الجنوبية.