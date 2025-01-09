مودي تايجر تفتح أبواب متجرها الجديد و توعدنا بتقديم تجربة عائلية لا تُنسى في عالم الليغينغز

(MENAFN
- Yardstick Marketing Management) دبي، الإمارات العربية المتحدة
تفتتح مودي تايجر العلامة التجارية العالمية المتخصصة في الملابس الرياضية للأطفال من سن 4 إلى 16 عامًا، أول متجر لها مع التركيز على تقديم تجربة استثانية للمستهلك في مردف سيتي سنتر دبي. يستعد المتجر لإطلاق ليغينغز الأطفال المتميزة كمنتج أساسي، إلى جانب مجموعة من الملابس الرياضية الأخرى، والتي صُممت بعناية فائقة لتلبية احتياجات الأطفال، و لتعزيز مفهوم تجربة تسوق الملابس الرياضية للعائلات.
تقدم مودي تايجر تشكيلة رائعة من المنتجات، ومن بينها ليغينغز بريزي وكويني المصممة خصيصًا لتناسب مع طقس دبي،و توفر راحة تدوم طوال اليوم للأطفال لتشجعهم على عيش حياة صحية ورياضية. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المتجر الجديد تشكيلة فاخرة من الملابس الرياضية لممارسة العديد من الرياضات، بما في ذلك الجولف والتنس والسباحة. كما تلتزم مودي تايجر بمعايير نظام بلوساين® لضمان ملابس آمنة وعالية الجودة، التي تحمي الطفل والبيئة.
يتبنى المتجر الجديد شعار الشركة “نتحرك معك” إلى تجربة مميزة، حيث يمنح للعائلات فرصة الالتقاء وخلق ذكريات مع منتجات مودي تايجر. بالأضافة إلى مشاركة مودي تايجر في مهرجان دبي للتسوق ، حيث تقدّم للعائلات فرصًا فريدة لاستكشاف أزياء رياضية عالية الجودة والاستمتاع بتجربة تسوق مميزة.
في إطار الافتتاح، صرّحت زوي نغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة مودي تايجر، قائلة: “مع افتتاح متجرنا الجديد الذي يركز على تجربة المستهلك ويوفر تشكيلة واسعة من المنتجات الحصرية للأطفال، نهدف إلى خلق ذكريات تسوق لا تُنسى للعائلات والسياح في دبي مع منتجات مودي تايجر. ومن خلال تصاميمنا العصرية وجودة منتجاتنا العالية، نحرص على توفير الراحة والمرونة القصوى للأطفال طوال اليوم، ليشعروا بالسعادة و الراحة عند ارتدائها. كما نلتزم في مودي تايجر بتقديم تجربة متميزة تجمع بين الفخامة والراحة، مع تشجيع الأطفال على استكشاف العالم بشجاعة وثقة.”
حققت مودي تايجر انتشارًا واسعًا في الدول الآسيوية، مثل الصين وسنغافورة وماليزيا، وذلك بعد افتتاح أول متاجرها الذي يركز على تجربة المستهلك في هونغ كونغ عام 2019. ويمثّل افتتاح متجر دبي خطوة رئيسية ضمن خطة التوسع، التي تهدف إلى جعل الملابس الرياضية الصديقة للبيئة متاحة للأطفال والمراهقين في كل مكان.
ترحب مودي تايجر بجميع العائلات في دبي للاحتفال بهذه الخطوة المميزة والانضمام إلى أسرة عملائها الكبيرة.
نبذة عن مودي تايجر
مودي تايجر، وهي علامة تجارية عالمية في مجال صناعة الملابس الرياضية للأطفال، تعمل على تلبية احتياجات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عامًا. كما تهدف إلى توفير منتجات وفئات تلبي احتياجات المستكشفين الصغار في مختلف الظروف، مع الحفاظ على البيئة من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة. وحرصًا على راحة الأطفال، صُممت الملابس لتكون خفيفة الوزن وغير مُقيدة، مما يمكّنهم من التحرك بحرية وثقة.
لمزيد من المعلومات حول مودي تايجر يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو متابعة مودي تايجر على انستجرام @moodytiger.
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