تطبيق سهم يحتفل بالذكرى السنوية الأولى من خلال حملة "مليون ريال سعودي نقدًا من منصة سهم"

(MENAFN
- Redhill) يحتفل تطبيق سهم، أول منصة تداول شامل عبر الإنترنت، بفخر بمرور عام على إطلاقه وبالإنجاز الكبير الذي تَمَثَل في انضمام مليون مستخدم إليه، من خلال الحملة الاستثنائية "مليون ريال سعودي نقدًا من منصة سهم". تعكس هذه المبادرة امتنان الشركة لثقة ودعم المستثمرين من خلال تقديم مليون ريال سعودي كجوائز نقدية، بالإضافة إلى أسهم مجانية، وقسائم كاش باك مجانية، والعديد من الجوائز الأخرى.
تستمر الحملة من 26 ديسمبر 2024 إلى 31 يناير 2025. وتتمحور هذه الاحتفالية حول الجائزة النقدية البالغة مليون ريال سعودي، والتي سيتم توزيعها بين المستخدمين الذين يساهمون في نمو مجتمع سهم من خلال دعوة مستخدمين جدد إلى المنصة.
خلال فترة الحملة، يمكن لجميع مستخدمي سهم التنافس على حصتهم من الجائزة النقدية البالغة مليون ريال سعودي من خلال دعوة مستخدمين جدد إلى المنصة. كلما زاد عدد الدعوات الناجحة التي يقوم بها المستخدم، زادت حصته من الجائزة. على سبيل المثال، إذا قام المستخدم بدعوة خمسة مستخدمين جدد يلبون متطلبات الحملة بنجاح، سيحصل على خمس حصص من المكافأة. من دون حد أعلى لعدد الدعوات، مما يجعل من الحملة فرصة رائعة لزيادة الأرباح إلى أقصى حد.
وإضافة إلى الجائزة النقدية، يمكن للمشاركين الاستمتاع بجوائز أخرى، تشمل أسهمًا مجانية، وعروض أسعار فورية، وقسائم كاش باك مجانية.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة حول الأهلية وطريقة المشاركة في الرابط
وبهذه المناسبة قالت السيدة هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال، قائلة: "لولا ثقة ودعم عملائنا وشركائنا، لما كان هذا النجاح ممكنًا. تم تصميم تطبيق سهم لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين، وقد شهد نموًا ملحوظًا بفضل ملاحظاتهم القيِّمة وإيمانهم برؤيتنا. وخلال العام الماضي، أجرينا أكثر من 20 تحديثًا رئيسيًا للتطبيق، تم تطوير كل منها استنادًا على آراء مستخدمينا.
نحن في سهم، لا نهدف فقط إلى إنشاء تطبيق للتداول—بل نسعى لتمكين مستخدمينا من خلال منصة يمكنهم أن يفتخروا بها. هذه الحملة هي طريقتنا للتعبير عن شكرنا للمجتمع الذي كان له دور كبير في جعل منصة سهم كما هي اليوم. لذا، ندعو المستخدمين إلى مشاركة هذا التطبيق مع الآخرين إذا وجدوه ذا قيمة، وإذا كانت لديهم أفكار لتحسينه، نحن دائمًا مستعدون للاستماع. معًا، سنواصل مسيرة النمو".
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