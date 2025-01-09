انطلاق "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" بمشاركة أبزر أساطير كرة القدم

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الشارقة، 8 يناير، 2025
يعود "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" بنسخته الثالثة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ليؤكد مكانته كحدث سنوي للاحتفاء بالرياضة والثقافة. ويُقام هذا الحدث الذي يستمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2025، بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم (IFDA)، حيث يجمع أساطير الرياضة في مجموعة من البرامج المليئة بالأنشطة التي تبرز دور إمارة الشارقة كمركز عالمي للثقافة والسياحة والرياضة.
وجاء الإعلان عن تفاصيل "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة اليوم الأربعاء، بحضور سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، والدكتور یاسر عمر الدوخي ، مدیر إدارة الفعالیات الریاضیة والمجتمعیة بمجلس الشارقة الریاضي، و السید زیاد الشرابي، المدیر العام لنادي الشارقة للجولف والرمایة، والسيد ماسیمیلیانو سوغلیا، المدیر العام للاتحاد الدولي لتطویر كرة القدم (IFDA)، والسيد ستيف كرين، المدیر التنفیذي للاتحاد الدولي للفوت جولف وعدداً من أساطير كرة القدم العالمية.
إرث من التميز
في عامه الثالث، أصبح "أسبوع نجوم الشارقة" علامة بارزة تستقطب اهتماماً ومشاركة عالمية. ويبرز النجاح المستمر لهذا الحدث التزام الشارقة باستضافة فعاليات عالمية المستوى مع تعزيز هويتها الثقافية والتاريخية الفريدة.
برنامج لا يُنسى
تعد نسخة 2025 بأن تكون الأكثر إثارة حتى الآن، وتشمل الفعاليات:
• ليلة نجوم الكرة: مباراة كرة قدم حماسية بنظام 6 ضد 6 بمشاركة أساطير كرة القدم العالمية.
• كأس " جولة الأساطير للبادل": بطولة تنافسية في رياضة البادل تجمع أساطير كرة القدم وضيوفهم.
• بطولة الألعاب الإلكترونية: دمج بين عالم الرياضة والتكنولوجيا.
• بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف: مزيج مبتكر بين كرة القدم والجولف.
• جولات ثقافية وزيارات: تجارب مميزة للأساطير تسلط الضوء على تراث الشارقة ومناظرها الاستثنائية.
نجوم كرة القدم المشاركين
تشهد النسخة الحالية مشاركة مجموعة من أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، من بينهم:
• فرانشيسكو توتي
• مايكل أوين
• ريفالدو
• باولو مالديني
• عصام الحضري
• ديفيد تريزيجيه
• أليخاندرو "بابو" جوميز
• كريستيان بانوتشي، وغيرهم الكثير.
الشارقة: وجهة عالمية للثقافة والرياضة
لا يقتصر "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" على الاحتفاء بالتميز الرياضي فحسب، بل يبرز أيضاً مكانة الشارقة المتنامية كوجهة رائدة للفعاليات العالمية. ومن خلال استضافة هذا الحدث المرموق، تسلط الإمارة الضوء على حيويتها الثقافية، مناظرها الطبيعية الساحرة، وتقليدها الراسخ في الترحيب بالجماهير الدولية.
التفاعل مع الجمهور العالمي
تم تصميم هذا الحدث ليجذب عشاق كرة القدم، محبي السفر، وجمهوراً واسعاً على المستوى المحلي والدولي. سواء بحضور الفعاليات مباشرة أو اسكتشاف النسيج الثقافي الغني للشارقة، حيث سيحظى الزوار بتجربة مميزة تجمع بين التراث والحداثة.
وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حرص الإمارة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى لإبراز ديناميكيتها وتعزيز منظومتها السياحية من خلال تسليط الضوء على معالمها الثقافية.
قال سعادته "هذه النسخة الثالثة للفعالية التي تستضيفها الإمارة، ونسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة السياحة الرياضية كقطاع يشهد نمواً متزايداً على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".
وأضاف "تولي إمارة الشارقة أهمية كبيرة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية ذات الصدى العالمي، لما توفره من فرصة استثنائية للزوار للتعرف على ما تقدمه الإمارة من مقومات رياضية، ثقافية، وتراثية مميزة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات".
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