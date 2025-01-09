نهائي كأس السوبر الايطالي 2025: حصرياً على STARZPLAY

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 يناير 2025: تعلنSTARZPLAY، إحدى منصات مشاهدة الفيديو حسب الطلب (SVOD) الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن البث الرسمي لنهائي كأس السوبر الإيطالي 2025، التي تحمل مواجهة مشوقة بين عمالقة كرة القدم الإيطالية. يجمع النهائي المرتقب بين فريقي إنتر وميلان في مباراة تُقام في استاد الملك فهد الدولي في الرياض، المملكة العربية السعودية، والتي سيتم عرضها اليوم، 6 يناير، حصريًا عبر البث المباشر وعند الطلب على المنصة.
تمكنت البطولة حتى الان من جذب انتباه عشاق كرة القدم خلال مباريات النصف النهائي، حيث تنافست فرق إنتر ضد أتلانتا في 2 يناير ويوفنتوس ضد ميلان في 3 يناير. و يحمل النهائي الكبير تشويق لا يُفوت، حيث يتنافس اثنان من أكبر الأندية الإيطالية على اللقب المرموق.
تٌتيح STARZPLAY للمشجعين فرصة التفاعل بعمق أكبر مع الحدث بصفتها شريك البث الرسمي في منطقة الشرق الأوسط،، مما يضمن لهم عيش واختبار كل لحظة من لحظات هذا العرض الاستثنائي مباشرة عبر شاشاتهم. تقدم المنصة تجربة مشاهدة شاملة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة من خلال التغطية المباشرة للنهائي وامكانية الوصول عند الطلب للمباريات السابقة، و يعكس هذا البث التزامها بتقديم أفضل محتوى رياضي ترفيهي لمستخدميها.
يمكن للمشجعين الاشتراك في المنصة وتحميل تطبيقها الآن لمشاهدة نهائي كأس السوبر الإيطالي مباشرة من الصف الأمامي، الليلة عند الساعة 11 مساءً، إلى جانب المزيد من المحتوى الرياضي الحصري.
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