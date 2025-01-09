معرض آي بي إس في دبي يسلط الضوء على ازدهار السوق العقاري في تركيا

(MENAFN
- Strategic) دبي، الإمارات العربية المتحدة،6 يناير 2025: يسلط معرض آي بي إس IPS "المنصة العالمية الرائدة للمتخصصين في مجال العقارات"، الضوء على ازدهار السوق العقاري في تركيا. وذلك من خلال "المعرض العقاري التركي في IPS"، ضمن فعاليات دورته الحادية والعشرين والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي.
يستقطب المعرض العقاري التركي في IPS كبار المطورين الأتراك من ذوي الخبرة وأصحاب المشاريع المبتكرة، حيث سيحظى المستثمرون والحضور بفرصة ذهبية لاستكشاف آفاق استثمارية متنوعة في القطاع العقاري في تركيا، ما يسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك وبناء جسر تعاون دولي للاستثمار.
ويقدم المعرض فرصة فريدة للزوار والعارضين والمستثمرين والمشترين والمسؤولين الحكوميين، للتواصل ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري في تركيا وبحث سبل التعاون المحتملة. فضلًا عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب والرؤى حول الاتجاهات الجديدة التي تشكل قطاع العقارات وسط التطورات العالمية والإقليمية.
شهد سوق العقارات التركي تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، متأثرًا بالتحولات الاقتصادية والسياسات الحكومية وتغير معنويات المستثمرين. وبرغم ذلك تشير التوقعات إلى نمو سوق العقارات التركي ليبلغ حوالي 428.92 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 5.70٪ خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2032.
تواصل الحكومة التركية تقديم حوافز لجذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال العديد من البرامج والمبادرات ومنها برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، والذي يمنح الجنسية للمواطنين الأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة 400 ألف دولار على الأقل. وتتمتع تركيا بطبيعية خلابة ومناخ معتدل ومتوسط ملائم للعيش على مدار العام. فضلًا عن التوجه والتركيز المتزايد على ممارسات البناء المستدامة وتقنيات المنازل الذكية، حيث يدمج المطورون التصميمات الموفرة للطاقة وممارسات البناء الأخضر لتلبية الطلب المتزايد على العقارات الصديقة للبيئة. كما تعمل مشاريع التحضر والبنية التحتية السريعة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير على دفع الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
تكتسب المساكن الفاخرة المرتبطة بالعلامات التجارية الراقية، غالبًا من قطاع الضيافة، مكانة بارزة في سوق العقارات في تركيا. تجمع هذه العقارات بين المعيشة الراقية والخدمات المتميزة، مما يجذب المشترين الأثرياء الذين يبحثون عن الخدمات الفريدة والراحة. ومن أبرزها مشروع ريتز كارلتون ريزيدنسز، إسطنبول والذي تم افتتاحه عام 2023، ويمثل أول مسكن يحمل علامة ريتز كارلتون التجارية في أوروبا.
ومشروع سويسوتيل ريزيدنسز، تشيشمي الذي يقع على شاطئ إيليجا، ويضم 110 مسكنًا خاصًا تديره سويسوتيل. يقدم المشروع شققًا تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، بالإضافة إلى فيلات مستقلة وشقق دوبلكس بحديقة.
لقد طبقت تركيا العديد من الحلول المالية ونماذج التعاون لجذب المستثمرين العالميين إلى سوق العقارات لديها. وتشمل المبادرات الرئيسية برامج الحوافز الشاملة حيث تقدم تركيا مجموعة من الحوافز الاستثمارية، مثل إعفاءات ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وتخفيضات ضريبة الشركات، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي، وتخصيص الأراضي. تتوفر هذه الحوافز لكل من المشاريع الجديدة والمشاريع القديمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات.
كما يعكس قرار إزالة تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي في يونيو 2024 تقدمًا كبيرًا في مكافحة غسل الأموال. ومن المتوقع أن يعزز هذا التطور الخطط الاقتصادية للبلاد من خلال تعزيز مكانتها الدولية وجذب استثمارات جديدة محتملة.
ويعد معرض IPS لذي تنظمه شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، منصة مثالية لاستكشاف خيارات الاستثمار في القطاع العقاري التركي والاستفادة منها.
MENAFN09012025005443012075ID1109072098
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.