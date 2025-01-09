stc تواصل إلهام موظفيها عبر تعزيز تجربتهم الوظيفية

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 8 يناير 2025:
أكدت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، على التزامها المستمر بتعزيز ثقافة العمل من خلال المبادرات التي تطلقها من أجل الارتقاء بتجربة الموظفين من خلال وضع استراتيجية متجددة ومعايير جديدة تهدف إلى تحقيق رفاهية الموظفين وتعزيز النمو المهني تماشيا مع رحلتها التحولية و استراتيجيتها المؤسسية .
وفي هذا السياق، أطلقت شركة الاتصالات الكويتية برامج وسياسات جديدة خلال العام 2024 تهدف إلى تعزيز الشفافية والشمولية بشكل أكبر مع الحفاظ على ثقافة قائمة على الاستباقية والابتكار والتواصل غير المشروط بين أعضاء عائلة stc، وهو الأمر الذي أظهره آخر استطلاع شارك فيه الموظفين بما يعكس التأثير الإيجابي لجهود الشركة.
stc وجهة العمل المثالية في الكويت
احتلت شركة الاتصالات الكويتية المرتبة الأولى كجهة العمل المثالية في الكويت والخيار المفضل للمتخصصين في مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحسب بحث متخصص أجرته مؤسسة يونيفيرسوم مؤخراً مقارنة مع 19 من أشهر الشركات و العلامات التجارية الضخمة و القوية في الكويت. ويُعد هذا الاعتراف بمثابة شهادة على نهج شركة الاتصالات الكويتية المتطور في تعزيز بيئة عمل ديناميكية ومبتكرة.
وقال عبد العزيز المذكور، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الاتصالات الكويتية stc" "نؤمن في stc بأن جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها أمر بالغ الأهمية لنجاحنا. وتركز استراتيجيتنا على توفير بيئة داعمة وشاملة حيث يمكن للمهنيين تحقيق النجاح والتميز. وباعتبارنا روادًا في سوق الاتصالات الكويتية والقطاع الخاص، فإننا نفخر بوضع معيار جديد في صناعة الاتصالات في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الكويت . وفي المستقبل، سنواصل الاستثمار في قدرات موظفينا، من خلال ضمان حصولهم على الموارد والفرص اللازمة للتفوق ودفع الشركة نحو النمو والنجاح في المستقبل."
برنامج "WithU"
كجزء من استراتيجيتها التحويلية، قدمت إدارة تجربة الموظفين في stc، وهو فريق متخصص يركز بشكل أساسي على الإشراف على المراحل المختلفة في دورة حياة الموظف في الشركة من التوظيف إلى التقاعد، حيث دور الفريق يكون بالعمل على جمع وتقييم ردود الفعل من الموظفين فيما يتعلق بتجاربهم الفريدة في الشركة. ومع تقييم المعلومات، يتم مشاركة الاقتراحات من خلال "WithU"، وهو برنامج مصمم ليكون بمثابة نقطة اتصال يجمع جميع الموظفين، بما في ذلك فريق الإدارة التنفيذية في شركة الاتصالات الكويتية. ويهدف برنامج WithU إلى توليد حوار قيم بين الموظفين، والاستفادة من سياسة الباب المفتوح للشركة. كما تسعى هذه المبادرة إلى ضمان سماع أصوات الموظفين، بما يسهم في تشكيل تجربة موظف مثالية في بيئة العمل الإيجابية والمثمرة.
وفي معرض تعليقه على التحول الثقافي للشركة، قال عبد العزيز المذكور، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في stc: "تم إنشاء برنامج " WithU" لضمان سماع صوت كل موظف وأخذ ملاحظاته على محمل الجد على جميع مستويات المنظمة. إن رفاهية الموظفين هي مؤشر أساسي لبيئة عمل مزدهرة، ونحن في شركة الاتصالات الكويتية ملتزمون بتوفير ثقافة يشعر فيها الأفراد بالتقدير والدعم. لذا فإن إطلاق هذا البرنامج الجاذب يتماشى بشكل مباشر مع استراتيجيتنا الداخلية لتعزيز ثقافتنا بشكل إيجابي إلى مسار جديد، مع التركيز على الشفافية والشمولية".
التمكين من خلال الإرشاد
بالإضافة إلى برنامج " WithU"، أطلقت شركة الاتصالات الكويتية برنامجًا للإرشاد حيث يتم انتخاب قادة ذوي خبرة لتوجيه وتمكين الموظفين في تنمية وتطوير حياتهم المهنية بشكل أكبر. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات في إطار برنامج الإرشاد لضمان اكتساب المرشدين الخبرة والمعرفة الإضافية التي تمكنهم من التفوق في حياتهم المهنية وتطوير كفاءاتهم. ويتماشى هذا النهج التعاوني مع النهج الاستراتيجي للشركة لتطوير ثقافة تحفيزية وتمكينية تُمكن الموظفين من استكشاف قدراتهم في بيئة داعمة وإيجابية.
وأضاف المذكور: "في stc، يأتي موظفونا في المقام الأول، ولهذا السبب نحن مندفعون لاستكشاف مناهج ومبادرات مختلفة لضمان توفير فرص كافية لموظفينا للنمو. لقد شهدنا كيف ساعد برنامج الإرشاد لدينا الموظفين في تطوير حياتهم المهنية. من خلال توجيه المهنيين ذوي الخبرة العاملين في نفس الشركة، يمكن للموظفين التركيز بشكل مباشر على المجالات التي ستساعدهم في تعزيز أدوارهم في الشركة والمساهمة بشكل أكبر في نجاح الشركة".
التوازن بين العمل والحياة
في مهمتها لتعزيز التوازن بين العمل والحياة، أطلقت stc سياسة العمل عن بعد للموظفين، حيث يمكنهم إكمال مهامهم خارج المكتب. وتم تفعيل السياسة بهدف تقليل الضغط على الموظفين، مما يتيح لهم خيار إكمال مهامهم بغض النظر عن مكان تواجدهم. ومع إطلاق سياسة العمل عن بعد، شهدت الشركة مستويات أعلى من الإنتاجية بين الموظفين، فضلاً عن زيادة مستوى رضا الموظفين.
بالاضافة الى ذلك، تبنت شركة الاتصالات الكويتية سياسة ساعات العمل المخفضة، و تعتبر stc من الشركات القليلة في القطاع الخاص في الكويت التي تكون فيها ساعات العمل سبع ساعات. وتعكس هذه التدابير التزام الشركة المستمر بدعم موظفيها على المستويين المهني والشخصي.
تقييم المشاركة
تتتبع stc جميع ملاحظات الموظفين، بما في ذلك فعالية برامجها المختلفة من خلال استطلاع سنوي يتم مشاركته مع جميع الموظفين. يعكس الاستطلاع نجاح كل مبادرة من خلال درجة المشاركة التي تحدد تأثير الجهود المختلفة على الأداء ومدى نجاح برامجها. هذا ويمكّن التقييم فرق عمل الشركة من الحصول على ملاحظات مباشرة من الموظفين وتحديد أوجه الضعف في البرنامج بشكل أوضح الامر الذي يعود بالنفع على الموظفين والشركة على حد سواء. وبناء عليه يتم تطوير البرامج التي تحصل على درجات مشاركة عالية لتأثيرها الإيجابي ويتم مواصلتها، الأمر الذي يعكس التزام الشركة بتعزيز الشفافية والتطوير المستمر والتواصل الفعال.
التدريب الخارجي مع هواوي
انطلاقا من علاقتها الاستراتيجية بالمنظمات العالمية الرائدة، تعاونت شركة الاتصالات الكويتية مع هواوي لإطلاق دورات تدريبية شاملة للموظفين في مركز تدريب هواوي في الصين. وتم اختيار إجمالي 20 موظفًا من stc للمشاركة في الدورة التدريبية في الخارج ولتعزيز معرفتهم بمختلف التقنيات الحديثة.
تغطي الدورات التدريبية مختلف الموضوعات الشائعة في العالم الرقمي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والموضوعات المتعلقة بالشبكة. ويتم تدريب الموظفين على أيدي مدربين متمرسين من هواوي ويتم اصطحابهم في جولات داخل الشركة تضمنت زيارة مراكز بيانات هواوي ومراكز البحث والتطوير، بالإضافة إلى صالات العرض المتعددة التي تضم مختلف التقنيات.
برنامج التدريب الداخلي
بجانب تركيزها الاستراتيجي على تمكين الموظفين، عقدت stc برنامجين للتدريب الداخلي على مدار العام للخريجين الجدد. حيث أقيم البرنامج الأول من فبراير الماضي الى مايو 2024، بينما استمر البرنامج الثاني من يونيو إلى أغسطس 2024. وبشكل عام، ضمت برامج التدريب الداخلي 20 متدربًا أكملوا ما مجموعه 120 ساعة. وتم تعيين كل متدرب في قسم مختلف حيث شارك في برنامج محدد قدم فيه عرضًا لفريق الإدارة التنفيذية للشركة والمديرين العامين. وكان المتدربون المشاركون طلابًا في جامعات مختلفة في الكويت بما في ذلك الجامعة الأمريكية في الكويت وجامعة الكويت وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأسترالية والجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط.
برنامج حاضنة المواهب
على مدار العام، أطلقت شركة الاتصالات الكويتية "برنامج حاضنة المواهب" للخريجين الجدد. حيث كان البرنامج بمثابة مبادرة فريدة ومبتكرة للخريجين الشباب بما يسهم في تطوير مهاراتهم، مع اكتساب الخبرة في العالم الحقيقي. وقد أتاح البرنامج للمشاركين فرصة التعرف بشكل شامل على ثقافة العمل في stc وأقسامها المختلفة، بما في ذلك فرصة مراقبة مستشارين معترف بهم عالميًا، وخاصة في مجالات مثل التحول وإدارة التغيير. وقد وظفت الشركة 18 خريجًا حديثًا حتى الآن تم تعيينهم في أقسام مختلفة بالشركة كجزء من البرنامج الذي يستمر لمدة عام واحد. وفي إطار "برنامج حاضنة المواهب"، تطمح شركة الاتصالات الكويتية إلى تحديد ورعاية المواهب المحلية من خلال تزويدهم بالمهارات والفرص التي ستشكل مستقبل الخريجين اليوم للتكيف والتفوق في صناعة سريعة الخطى وشديدة التنافسية.
واختتم المذكور حديثه قائلاً: "بينما نواصل تشكيل ثقافة تضع الموظفين في قلب مهمتنا، فإننا نواصل تكريس التزامنا بتعزيز بيئة يشعر فيها كل فرد بالقدرة على النجاح. إن مبادراتنا مصممة ليس فقط لرفع مستوى رضا الموظفين ولكن أيضًا لتنمية مكان عمل ديناميكي يشجع النمو والمشاركة والتميز على كل المستويات. ونحن في stc، نعتقد أنه من خلال الاستثمار في موظفينا، فإننا نستثمر في نجاحنا الجماعي ومستقبلنا".
MENAFN09012025006699014497ID1109072094