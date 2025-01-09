"نايس ون" تُعلن عن نجاح عملية إدراجها في تداول السعودية

(MENAFN
- Instinctif) الرياض، المملكة العربية السعودية – 08 يناير 2025م: تُعلن شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني ("الشركة" أو "نايس ون")، وهي المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، بعد الانتهاء الناجح لعملية الاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح"). ويمكن تداول أسهم الشركة الآن تحت رمز المؤشر .4193
تألف الاكتتاب من طرح 34,650,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تم تخصيص 90٪ منها للمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة"). وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بحوالي 169 مليار ريال سعودي (حوالي 45 مليار دولار أمريكي) ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 139.4 مرة، مستعرضًا إقبالا قويا من المستثمرين. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد 3,465,000 سهم، ما يمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. ووصل إجمالي عدد المكتتبين الأفراد إلى 418,116 مكتتب بقيمة إجمالية بلغت 908 مليون ريال سعودي، وبذلك تمت تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 7.5 مرة.
وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 35 ريال سعودي للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري للاكتتاب المعلن عنه سابقا، مع وصول متحصلات الطرح إلى 1.21 مليار ريال سعودي مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 4 مليار ريال سعودي.
بهذه المناسبة، صرّح عمر العليان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، قائلاً:
"يمثل اليوم محطة فارقة في مسيرة شركة نايس ون مع إدراجنا الرسمي في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وبذلك، أصبحنا أول شركة مليارية (يونيكورن) في مجال التكنولوجيا يتم إدراجها في السوق المالية السعودية، ما يُعد دليلًا واضحًا على التزام فريقنا المتميز، وثقة عملائنا، ودعم مستثمرينا. وهذا الإنجاز لا يقتصر على شركة نايس ون فحسب، بل يعكس حيوية وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة ككل. ومع انطلاقنا في هذا الفصل الجديد، نجدد التزامنا بدفع عجلة الابتكار، وتقديم تجارب استثنائية لعملائنا، وبناء قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل."
من جانبه، قال عبد الرحمن العليان، الرئيس التنفيذي للتسويق والشريك المؤسس للشركة:
"تشكل هذه اللحظة تتويجًا لرحلة شركة نايس ون، التي بدأت كفكرة طموحة وتحولت إلى أول شركة تقنية يونيكورن تُدرج في السوق الرئيسية لتداول السعودية. هذا الإنجاز يعكس التزامنا العميق بفهم احتياجات عملائنا وتلبيتها بفعالية، بالإضافة إلى استثمارنا المستمر في الابتكار الرقمي وبناء جسور الثقة مع شركائنا ومستثمرينا. ونحن في غاية الحماس لمواصلة ريادة قطاع الجمال والعناية، وتوسيع نطاق خدماتنا، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل تجارة التجزئة داخل المملكة وخارجها."
MENAFN09012025007393015994ID1109072065
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.