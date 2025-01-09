الذكاء الاصطناعي في طريقه ليصبح أكثر هيمنة في عام 2025

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- Golin MENA) دبي – 8 يناير 2025 – مع بداية العام الجديد، يتضح أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في دفع عجلة الزخم والابتكار في الأسواق. فقد شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل NVIDIA وArm وTSMC ارتفاعًا بنسبة 11% و19% و11% على التوالي خلال أول ثلاثة أيام تداول فقط في عام 2025. كما سجلت شركة ASML زيادة بنسبة 10%، مما يؤكد على أهمية الذكاء الاصطناعي المتزايدة في تشكيل الاقتصاد. هذه المكاسب المبكرة تعكس الدور المتنامي الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي خلال العام، وفقًا لما صرح به جان بول فان أودهويسدن، محلل الأسواق في eToro.
الشركات الناشئة في الولايات المتحدة تجمع 97 مليار دولار في 2024
تشير الأرقام إلى استمرار النمو في تمويل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2024، جمعت الشركات الأمريكية الناشئة في هذا المجال تمويلًا بلغ 97 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي التمويل البالغ 209 مليارات دولار الذي حصلت عليه جميع الشركات الناشئة الأمريكية. وعلى الجانب الأوروبي، جمعت الشركات الناشئة 62 مليار دولار، خصص ربعها لمشاريع الذكاء الاصطناعي. وكان الجزء الأكبر من هذا التمويل من مصادر خاصة، حيث قادت شركات مثل xAI التابعة لإيلون ماسك، وOpenAI، وAnthropic، المشهد في الولايات المتحدة، بينما برزت شركة Mistral AI كمنافس رئيسي في أوروبا. هذه التطورات تؤكد مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
إتاحة الذكاء الإصطناعي للجميع
يحظى الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، حيث تكشف شركات التكنولوجيا الكبرى عن منتجات جديدة مثل الحواسيب المحمولة والتلفزيونات والشاشات التي تعتمد على مساعدي الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في متناول المستهلكين اليوميين. ورغم التحديات التي تواجه تحسين هذه التقنيات، أكد الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، جنسن هوانغ، في خطابه الرئيسي في CES أن ثورة الذكاء الاصطناعي وشيكة. ومن المتوقع أن يتمكن المستخدمون قريبًا من التفاعل مع شاشات تقدم بيانات في الوقت الفعلي، بينما ستؤدي الروبوتات الشبيهة بالبشر مهامًا مادية أكثر تعقيدًا، وإن كان تطويرها سيستغرق وقتًا أطول.
NVIDIA وArm وTSMC في صدارة المشهد
تعتمد نجاحات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الحاجة إلى قوة حوسبة هائلة، وهي الحاجة التي تلبيها شركات مثل NVIDIA وArm وTSMC. تُنتج NVIDIA رقائقها المتقدمة، المعروفة بـ "مصانع الذكاء الاصطناعي"، بواسطة TSMC استنادًا إلى تصاميم Arm. معًا، تشكل هذه الشركات الثلاث قوة دافعة وراء ثورة الذكاء الاصطناعي، ما جذب اهتمام المستخدمين والمستثمرين على حد سواء. وزادت القيمة السوقية المشتركة لعمالقة التكنولوجيا مثل Google وAmazon وApple وMeta وMicrosoft بواقع 8 تريليونات دولار منذ إطلاق ChatGPT في خريف 2022.
المستثمرون أمام فرصة لا يمكن تجاهلها في 2025
يمتد سباق الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من تأمين التمويل وتطوير الأجهزة؛ فهو يشمل جذب أفضل المواهب، وتحفيز الابتكار، وتهيئة البيئة المثالية لتحقيق اختراقات تكنولوجية. وفقًا لتقرير PitchBook، فقد تأخرت أوروبا بالفعل في هذا السباق، حيث تواجه العديد من الشركات الناشئة في القطاعات التقليدية صعوبة في تأمين التمويل اللازم. لذلك، سيحتاج المستثمرون في 2025 إلى إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي للبقاء في الصدارة والاستفادة من إمكاناته الواسعة.
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